德语媒体：患难见真情

（德国之声中文网）《世界报》发表评论称，共同对抗宿敌美国的决心，虽然让中俄两国领导人越走越近，但世界重新被划分成两大阵营的时代却已经一去不复返了。这篇题为《所谓的朋友》的评论写道：

"新冠疫情和俄乌战争，给世界带来了天翻地覆的变化，中俄两国的'传统友谊'也被注入了新的活力。有些战略家认为自己的预言已经得到了证实：世界重新被划分成了不同的阵营和势力范围，亲俄势力与反俄势力，亲华势力与反华势力，专制针对民主，总之，一场新的冷战已经全面开启。德国的极右及极左势力也发出了同样的警告，在他们看来，正是美国对乌克兰的支持引发了这场'代理人战争'。

历史虽然总有惊人相似之处，但一味比对历史也会把人带进误区。两位专制者在莫斯科握手言欢的场面虽然盛大无比，但人们不应因此而被蒙蔽双眼。不要忘记，这两位专制者走到一起只是同命相怜, 并不存在所谓的建立新阵营。当今世界越来越成为一个相互连接的网络。各国之间都存在着或多或少的相互合作，而经济和安全政策的依赖及利益更使各国紧密地交织在一起。

对普京来说，习近平的到访至关重要。在联合国就乌克兰决议表决时，投弃权票的国家虽然看起来并不少，但普京对这些国家的影响力已变得越来越有限。伊朗等普京最紧密的支持者，也早已自顾不暇。中亚的前苏联加盟共和国更是渴望接近欧洲及其市场。习近平本次是以双重身份到访莫斯科的，既是老朋友，也是所谓的和平使者。而这种双重身份的根本，主要是中国并没有放弃同欧美保持伙伴关系的愿望。而就意识形态层面而言，一心想恢复帝国霸业的普京盗贼政权同努力提升富裕程度的中国专制政权，本来就没有更多的相同之处。"

评论指出，美国确实正在打造遏制中国的同盟。但建立在共同价值观基础之上的西方阵营，更是一个尊重相互独立和主权的网络。评论最后写道：

"习近平到访莫斯科的第二天，日本首相岸田文雄也访问了基辅。这是一次旨在强化日本同西方网络连接的访问，让太平洋同欧洲的关系变得更加密切。对打造世界新秩序而言，岸田文雄对基辅的访问，其意义绝不亚于习近平的莫斯科之行。"

对于习近平的莫斯科之行，《商报》发表评论称：

"对于俄乌战争，习近平并不是一个真诚的调停人。他所作的决定都有另外的考量。在他看来，要想建立一个不以西方为主导的世界新秩序，俄罗斯是一个重要的伙伴。

有鉴于此，习近平的亲俄政策短期内并不会发生变化。西方各国在制定对华政策时，应对此有所认识。

俄罗斯自作自受，让本国经济陷入了困境，而中国正在利用这个时机，来获取自己的政治利益。习近平作为中国最高领导人，之所以会同因战争罪行遭海牙国际刑事法庭通缉的普京站在一起，既不是为了乌克兰人们的利益，更不是为了挽救俄罗斯濒临崩溃的国民经济，而完全是为了其自身的利益。"

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