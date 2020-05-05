 德语媒体：悄然的攻势 | 媒体看中国 | DW | 11.05.2020

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德语媒体：悄然的攻势

受新冠疫情重创的欧洲，越来越多的人呼吁重新审视对华关系。《时代》周报批评欧洲对中国一味迁就屈从，《世界报》则撰文呼吁减少对中国的经济依赖。

Reporter ohne Grenzen: Die Welt hat Chinas Zensur zu spüren bekommen (picture-alliance/dpa/AP/N. H. Guan)

（德国之声中文网）《时代周报》发表客座评论称，中国正在动用一切政治和经济手段，以塑造该国完美的国际形象。而任何人对此提出质疑，都会被要求噤声。这篇题为《悄然的攻势》的评论写道：

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上周，中国驻德国大使馆在其官方网页上刊登文章，驳斥疫情中有关中国的16个最常见谣言。中国驻法国大使馆也在“ 一名中国驻法国使馆外交官对新冠肺炎疫情的观察”的系列文章中驳斥“谬论”。西方有观点认为，面对疫情下中国不断加强在海外的宣传攻势，欧洲国家领导人陷入前后两难的境地。 (29.04.2020)

各国新冠疫情逐渐趋缓，但防疫信息战才正要开打。一份欧盟提及中国宣传疫情假信息的报告因为删改受到关注。而北约更是直指中俄试图诋毁欧洲各国防疫不力。 (28.04.2020)

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利对中国在帮助某些欧洲国家获得医疗装备抗击疫情中采取的“慷慨政策”发出警告。 (24.03.2020)

德语报刊关注欧盟大使在中国官媒发表文章时遭遇审查的消息，并认为这只是中国“在新冠危机下进一步扩大权力”的一个例子。 (08.05.2020)

《世界报》问道：欧洲与谁结盟？是与一个不完美的民主政体，还是与一个完美的独裁政体？《法兰克福汇报》呼吁调查新冠源头。 (04.05.2020)

在新冠危机中受重创的欧洲驻华企业，如今已经快慢不一的进入了恢复的过程。但疫情中高涨的民族主义和对外企雇员及家属的管制，是如今欧洲企业面临的一大难题。欧盟驻华商会会长伍德克表示，中国当局的许多做法，实际上极大削弱了自身的软实力。 (07.05.2020)

"特朗普有时不大靠谱，但这并不意味着，他所说的一切都是错误的。有一点是可以肯定的：根据科学家们目前掌握的情况，新冠病毒有99%的可能性源自中华人民共和国。这一病毒显然是从武汉市一个市场开始向全世界蔓延的。

特朗普还说对了一点：疫情初期，由于武汉地方政府和北京的中共当局有目的地隐瞒疫情，散布不实信息，并让专家噤声，从而导致了这一病毒迅速在全球传播。人们完全有理由质问：为什么时至今日，中国领导层仍不允许独立专家团队对病毒的源头展开调查？"

评论写道，特朗普将矛盾直指中国，当然有其政治目的。出于选战需要，他要转移视线，让人们淡忘他本人在防疫方面的种种失误。但作者同时指出，中国是一个专制国家，容不得任何批评和质疑。为了塑造完美的国家形象，更是不惜血本，不计代价。评论写道：

"对于中国发起的宣传攻势，一些国家的政府要么轻信，要么屈从于北京的压力。最新的例证是，欧盟各国驻北京大使竟然准许他们的联署文章在《中国日报》发表时遭到审查删减。这些欧盟驻华使节在文中提及了新冠病毒源自武汉。这段文字引起了中国新闻审查官的不满，因而遭到删除，大使们竟也听之任之。

并不是说，要人为地和中国形成对立。中国是一个世界强国，各国应当也必须同中国开展贸易和对话。但对中国无原则的妥协，则是缺乏尊严的表现，也是无法接受的。"

评论写道，既然德国总理默克尔和欧盟都已经意识到，中国是一个"制度性竞争对手"，那各国就有必要重新定义对华关系。评论称：

"新冠疫情的源头及其后果，以及中国技术巨头华为参与5G网建设的讨论，早就应当促使西方自由世界重新审视同'制度竞争对手'中国的关系。

此外，尽管有人对特朗普总统疑虑重重，但美国也依然还是西方自由世界的一员。尽管这位总统有专权倾向，也喜欢阴谋论，但美国仍旧是一个实行自由选举的国家，一个拥有独立司法和强大反对派的国家。有鉴于此，必须将对华关系置于一个不同以往的、全新而且具有批判性的层面上去。"

Coronavirus | Internationale Hilfe für Italien (AFP/Stringer/Ansa)

早在3月中旬，疫情刚刚放缓的中国就率先向意大利派遣了医疗专家组

《世界报》对政界及经济界人士开展的一项民调显示，大多数受访者也呼吁重新审视对华关系。不过，他们的着眼点主要是要求德国和欧洲吸取疫情教训，减少对中国的经济依赖。这篇题为《我们对中国等国的依赖简直是一个丑闻》的报道写道：

"欧洲必须在全球化进程中后退一步，至少是小小一步。这是星期天世界报对大批政界、经济界和管理人员问卷调查中所得出的结论。欧盟工业及内部市场专员布雷顿（Thierry Breton）表示：新冠疫情暴露了欧洲的一个薄弱之处, '即欧洲过分依赖其他国家，在经济上过分依赖中国，在地缘政治上过分依赖美国。' 布雷顿认为，现在重新审视'欧洲全球定位'的时候已经到了。他表示，欧洲必须拥有更大的独立性，涉及的领域包括医疗保健、制药以及核心技术。

一些专家尤其警告欧洲过分依赖中国。特里尔大学政治和经济学教授海尔曼(Sebastian Heilmann)表示：'我们必须扪心自问，对一个游戏规则和我们迥然不同的国家产生依赖，是一种负责任的行为吗。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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