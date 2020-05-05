德语媒体：悄然的攻势

（德国之声中文网）《时代周报》发表客座评论称，中国正在动用一切政治和经济手段，以塑造该国完美的国际形象。而任何人对此提出质疑，都会被要求噤声。这篇题为《悄然的攻势》的评论写道：

"特朗普有时不大靠谱，但这并不意味着，他所说的一切都是错误的。有一点是可以肯定的：根据科学家们目前掌握的情况，新冠病毒有99%的可能性源自中华人民共和国。这一病毒显然是从武汉市一个市场开始向全世界蔓延的。

特朗普还说对了一点：疫情初期，由于武汉地方政府和北京的中共当局有目的地隐瞒疫情，散布不实信息，并让专家噤声，从而导致了这一病毒迅速在全球传播。人们完全有理由质问：为什么时至今日，中国领导层仍不允许独立专家团队对病毒的源头展开调查？"

评论写道，特朗普将矛盾直指中国，当然有其政治目的。出于选战需要，他要转移视线，让人们淡忘他本人在防疫方面的种种失误。但作者同时指出，中国是一个专制国家，容不得任何批评和质疑。为了塑造完美的国家形象，更是不惜血本，不计代价。评论写道：

"对于中国发起的宣传攻势，一些国家的政府要么轻信，要么屈从于北京的压力。最新的例证是，欧盟各国驻北京大使竟然准许他们的联署文章在《中国日报》发表时遭到审查删减。这些欧盟驻华使节在文中提及了新冠病毒源自武汉。这段文字引起了中国新闻审查官的不满，因而遭到删除，大使们竟也听之任之。

并不是说，要人为地和中国形成对立。中国是一个世界强国，各国应当也必须同中国开展贸易和对话。但对中国无原则的妥协，则是缺乏尊严的表现，也是无法接受的。"

评论写道，既然德国总理默克尔和欧盟都已经意识到，中国是一个"制度性竞争对手"，那各国就有必要重新定义对华关系。评论称：

"新冠疫情的源头及其后果，以及中国技术巨头华为参与5G网建设的讨论，早就应当促使西方自由世界重新审视同'制度竞争对手'中国的关系。

此外，尽管有人对特朗普总统疑虑重重，但美国也依然还是西方自由世界的一员。尽管这位总统有专权倾向，也喜欢阴谋论，但美国仍旧是一个实行自由选举的国家，一个拥有独立司法和强大反对派的国家。有鉴于此，必须将对华关系置于一个不同以往的、全新而且具有批判性的层面上去。"

《世界报》对政界及经济界人士开展的一项民调显示，大多数受访者也呼吁重新审视对华关系。不过，他们的着眼点主要是要求德国和欧洲吸取疫情教训，减少对中国的经济依赖。这篇题为《我们对中国等国的依赖简直是一个丑闻》的报道写道：

"欧洲必须在全球化进程中后退一步，至少是小小一步。这是星期天世界报对大批政界、经济界和管理人员问卷调查中所得出的结论。欧盟工业及内部市场专员布雷顿（Thierry Breton）表示：新冠疫情暴露了欧洲的一个薄弱之处, '即欧洲过分依赖其他国家，在经济上过分依赖中国，在地缘政治上过分依赖美国。' 布雷顿认为，现在重新审视'欧洲全球定位'的时候已经到了。他表示，欧洲必须拥有更大的独立性，涉及的领域包括医疗保健、制药以及核心技术。

一些专家尤其警告欧洲过分依赖中国。特里尔大学政治和经济学教授海尔曼(Sebastian Heilmann)表示：'我们必须扪心自问，对一个游戏规则和我们迥然不同的国家产生依赖，是一种负责任的行为吗。

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