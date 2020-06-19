德语媒体：恩威并济 “驯服”中国

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"胆小如鼠 抓不了巨龙"为题，刊发评论呼吁欧盟更强硬地对待中国，捍卫自己的利益和价值观。

"欧盟委员会最近在一份有关抗击假新闻的声明中，不仅仅提及了俄罗斯，还首次将中国也明确列为谎言与不完整事实的散布者。从欧洲人嘴里说出这样的话，无异于宣战。但是，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell)同时也承认，欧洲缺乏施压手段。这位来自西班牙的外交官认为，制裁并非解决对华关系问题的正确途径。"

"在香港问题上，欧盟也排除了限制投资等经济制裁选项。中国用一部可疑的国家安全法案来授权国安警察进驻香港阻止所谓的'暴乱'，这一举动明显违背了对港人的自由承诺。可是，自诩为基于规则之国际秩序的捍卫者的欧盟，除了表示'极度忧虑'，再没有其他的言语。"

"难道这就是欧盟的'坚定战略'？公开地对北京提及敏感议题，同时又不过度刺激中国龙？不论如何，这也算是最低程度的反抗。毕竟，欧盟内部在制裁问题上也不够团结。欧洲各国和中国的经济联系极其紧密，因此施普林格新闻出版集团董事长多普夫纳(Mathias Döpfner)在《世界报》撰文所要求的'政治上与经济上彻底和中国决裂'之做法，会把我们引入歧途。但是，在中美对抗中站在华盛顿一边，则是我们能够做到的。"

"这并不意味着，欧洲人只能要么认命、要么与中国彻底脱钩。'多样化'可以是一剂秘方：欧盟必须拓展与其他国家的经贸关系，从而减少对中国的依赖。欧盟竞争与反垄断事务委员维斯塔格(Margrethe Vestager)近期就表示，将修改有关政府补贴的法规，从而更好地防范欧洲企业被中资收购。这也是很好的做法。"

"其实，中国也会担心面临诸多损失。有鉴于此，欧洲人面对北京不必胆小如鼠。作为中国在欧洲最重要的贸易伙伴，德国将在今年下半年担任欧盟轮值主席国。这将是自信地捍卫欧洲利益与价值观的机遇。不知道柏林方面能否抓住这次机遇。"

柏林出版的《世界报》以"北约必须更自信地面对中国"为题，刊登了曾任北约秘书长战略预测团队主任的资深顾问Stefanie Babst撰写的客席评论。文章认为，北约必须正视中国想要重塑世界规则的诉求，制订恩威并济的对华战略，只有这样才能让中国人也愿意倾听北约的诉求。

"制订一份囊括全部30个成员国的北约对华战略，将有助于西方阵营面对崛起的中国发出一个共同的声音。作为西方价值观共同体，北约若想有共同的声音，还必须就对华战略与欧盟相协调。中国已经和欧盟所有成员国签署了错综复杂的双边经济协议或者战略伙伴协议，因此北约与欧盟协调对华战略注定不会简单。在这个问题上越早达成一致，北约卷入日益激化的中美争端中的风险就越小。"

文章接着指出，面对中国在北约国家以及周边国家全方面拓展的影响力，北约的战略回应必须包含军事吓阻与合作对话这两个方面。作者认为，北约需要向北京明确表达捍卫成员国以及各地区盟友战略利益的坚定意愿，也应向北京表示无意侵犯中国在周边地区的战略空间；但是北约依然将坚守与诸多亚太国家的盟友关系，北京必须接受这一点。

"国际关系历史一再证实，直接对话比各自评头论足更具有建设性。西方与中国的关系也同样如此。因此，作为北约对华战略的第二根支柱，双方应当在伙伴协议框架下开启定期战略对话以及务实的合作。事关北约集体利益的合适话题有许多，比如核威慑、核裁军、朝鲜问题、网络安全、海洋安全等等。在阿富汗、能源安全、反恐等问题上，北京也会对北约的姿态感兴趣。双方还可以在军事问题上达成一揽子互信，从而在敏感话题上逐渐增加透明度。北约与中国构建伙伴关系的主要目标应当是：逐步增加双方探讨攸关安全之核心议题的意愿。"

"中国不会是北约的轻松伙伴。不过，如何与政治上棘手的伙伴达交道，北约有着几十年的丰富经验。因此，北约不应当害怕以更加自信的姿态面对中国。"

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