德语媒体：恢复对话总是件好事

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，经过过去几个月的严重对峙之后，中国同西方的关系出现了缓和的迹象：美国国务卿布林肯到访北京，中国总理李强到访柏林。这篇题为《打破沉默》的评论认为，北京恢复同西方的对话，无论如何都是一件好事。

"重返外交轨道其实也是利益使然。五年来，这是美国政府高层首次到访北京。中美关系一度陷入破裂边缘，而面对中美两国就争夺世界霸主地位展开的激烈争夺，欧洲则显得无所适从。

半个世纪前，美国总统尼克松的北京之旅开启了中华人民共和国融入国际社会及全球经济体系的进程。但如果将布林肯的北京之行同当年尼克松的访华行程相提并论，显然就属于一厢情愿了。

毕竟今天的情况同当年有着天壤之别。现如今，美国关注的已经不再是中国是否融入世界大家庭以及中西方开展合作的问题，而是如何有效遏制中国。美国民间和国会中的反华氛围从没有像今天这样强烈。

如果说严重对立的共和民主两党之间还有任何共识的话，那么，强硬的对华路线就是他们之间的唯一共识。北京在俄乌战争中所持的亲俄立场早已不再是问题的关键，美国所关心的更是如何在台海争端中采取更有信服力的威慑手段，以及如何在安全、气候以及贸易政策领域开展尚存希望的有限合作。因为，即便是美国，也不愿意接受世界经济被划分成两大阵营的场景。"

评论指出，比尔盖茨等一众美国经济界、科技界精英先后到访北京，这足以说明美国人并不希望同中国完全脱钩。

"在华盛顿同北京恢复接触的过程中，欧洲也能够扮演建设性的角色。即将开始的德中政府磋商的意义就不容低估。欧盟委员会主席冯德莱恩提出的'不要脱钩，要去风险'的主张，应成为今后发展对华关系的最高原则。"

对于即将开始的德中政府磋商，柏林出版的《每日镜报》发表评论称，德国政府在同中国打交道时，长期以来奉行的一个原则是：回避敏感问题，强调双方共同点。但是习近平治下的中国，对内加强打压，对外更具侵略性。因此，德国红黄绿联合政府是时候亮明立场了：

"在同中国总理李强的会谈中，德国总理肖尔茨必须明确强调欧洲的利益所在，参与磋商的德国各部部长也应持同样的立场。去年十一月，肖尔茨就任总理后首次到访北京时，曾对'对台动武'的可能性提出警告。现如今更应明确这一立场：今年四月，德国外长贝尔伯克访问北京时就曾指出，一旦中国对民主台湾发动进攻，不仅会引发'恐怖场景'，而且还将标志着现有德中关系的终结。同俄罗斯发动侵乌战争后一样，中国也将立即陷入孤立。

继续保持柔声细语、回避矛盾的对华路线，还是表现出自信的姿态，这是德国政府现在面临的选择。中国领导人在强调自身利益时，从不顾及对方的感受。强者才会得到尊重，有鉴于此，德国政府请拿出自信和勇气！"

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