德语媒体：恒大破产 - 习近平的高危因素

（德国之声中文网）《焦点》周刊发表客座评论称，中国党和国家领导人习近平原本以为，彻底镇压了香港的民主运动之后，这里就不会再传来任何"坏消息"了。然而，事与愿违，香港法庭对恒大集团发出的清算令，显然令习近平陷入了两难境地。这篇题为《恒大破产正成为习近平的高危因素》的客座评论写道：

"尽管香港是中华人民共和国的一部分，但香港的法治体系却源自英国统治时期。因此，香港的法庭仍拥有一定程度的独立地位，以保障曾处于半自治状态的香港免受北京独裁政权的管控。

香港法庭的裁决想必会让中国当权者很不开心。因为在这位独裁者看来，法律必须服从党的意志，而不应让党去服从法律的意志。事实上，人民共和国的法庭也确实是根据政治需要，而不是依据法律做出裁决的。

对于如何整治过热的房地产市场，习近平显然另有一番设想。同其他经济领域一样，习近平对房地产行业的整治方案，也会更有利于那些甘心被党管控的公司。

事实上，在习近平的领导下，中华人民共和国早已远离了自由市场机制，而转入了国家资本主义模式。而在这一资本主义阶段，房地产开发成了中国最重要的经济支柱，其在中国经济总量中的占比高达四分之一。"

评论指出，2021年，北京中央政府对大型房产项目采取收紧措施之后，房地产狂热开始降温，也使恒大集团债台高筑的问题露出水面：

"由于香港的此次判决在中国大陆并不具有法律约束力，而恒大的大部分债权人又都在中国大陆，因此中国大陆股市并没有出现香港股市般的大跌现象。北京领导层的策略很可能是尽可能拖延对司法管辖权以及香港判决法律效力问题的澄清。





过去一段时间以来，党内官员曾多次暗示，恒大受害者将可以获得国家的帮助。现在看来，这种帮助实属必要。毕竟数以万计的工作岗位以及数以百万计民众的毕生积蓄都同房地产密切相关。

如果以独裁者习近平为首的中国领导层不在此问题上有所作为，房地产危机就有可能引爆大规模抗议活动，其规模绝不会小于2022年11月反对清零政策的抗议活动。疫情结束后的中国经济一直萎靡不振，现在习近平最不需要的，就是更多的坏消息，无论这些坏消息来自香港，还是中国的其他角落。恒大破产正在成为北京的一个高风险因素。"

国际货币基金组织预计，受房地产危机以及国际市场需求下降的影响，2024年的中国经济增幅将低于2023年的水平。《每日新闻》网站报道称：

"国际货币基金预计，2024年中国经济的增长幅度将为4.6%，低于去年5.4%的水平。

结束清零政策后，世界第二大经济体中国的经济曾一度复苏。原因是国内需求的强劲增长，宽松的货币政策以及政府减轻税务负担的措施。国际货币基金对中国经济的'强劲复苏'表示赞赏，但同时也强调，房地产市场持续不断的调整，将会继续打击私人投资和消费者信心。

房地产领域是中国经济的重要支柱。此前，香港一家法庭已对债台高筑的房地产巨头恒大集团下达了清算令。而北京则在试图通过放宽购房和借贷限制，使房地产市场恢复稳定。"

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