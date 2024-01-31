德语媒体：恒大的骨牌效应

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，恒大闹剧终于告一段落，但投资者的不安全感却在进一步攀升。外国投资者能否拿回他们投入的200亿美元，以及北京当局又将如何恢复信誉？这些问题仍有待观察。这篇题为《破灭的房产梦》的评论写道：

"恒大集团90%以上的项目都在中国大陆，遍布280个城镇，涉及1300多个小区项目。中国大陆的法律不同于香港特别行政区。也就是说，如何执行香港法庭的裁定，将由中国大陆的法庭，换言之也就是由中国共产党领导人习近平来决定。而习近平的问题在于：向这些住宅项目索债的不仅包括外国投资者，也包括大量中国购房者，他们当中的很多人早已付清了房款，却迟迟等不到项目完工。

习近平的棘手之处在于：一方面，经历了他所主导的灾难性的防疫政策之后，他希望中国能够尽快恢复对外国投资者的吸引力。而现在外国投资者却正在大量从中国撤资：或者直接撤资，或者不再购买境外上市的中国股票。而习近平要想吸引外国投资者，过去那种中国将会进一步开放国内市场的老生常谈显然已经无法奏效。投资者需要看到中国的实际行动。如果能够对恒大集团进行有序清算，本来是一件好事，因为这将说明中国或多或少会坚持法治原则。而中国本土企业也将从中受益，今后他们将不必再为债券支付如此高的风险溢价。

评论指出，但另一方面，如果在恒大有序清算的过程中，让外国投资者拿回本金，而中国购房者却血本无归，那么习近平显然是发出了一个极其危险的信号。毕竟，党恰恰就是这场房地产危机的始作俑者：

"在债务管控方面，最初的规定过于宽松，后来又变得过于严苛。这是一个严重的社会隐患。中国各地，到处都有绝望的购房者以及无法拿到薪水的工人们在抗议。过去几十年当中，靠借贷催生出的房地产热不仅仅是重要的就业机器，不断上涨的房价也给普通民众带来了前所未有的财富，直到泡沫破碎一切化为乌有。

政府当然可以出面支付外国投资者的200亿美元，毕竟这对政府来说微不足道。但问题在于，恒大绝非个案，资不抵债的房地产公司目前有数百家之多。政府都能出手相救吗？无论是自身已经债台高筑的地方政府，还是财政相对宽裕的中央政府，目前都没有这种能力。更何况，习近平的目的是要叫停历时数十年的投机行为，而不是对这种行为进行鼓励。"

《商报》报道称，香港法庭对恒大集团的清算令已经对股市造成了冲击，而其后续影响目前还无法断言。

"德国经济研究所的中国问题专家马蒂斯（Jürgen Matthes）表示：'长期以来，恒大一直是家僵尸企业，现在是该让它结束生命了。但前提条件是，香港法庭的裁定在中国大陆也能得到贯彻，这一点还有待观察。更为重要的是，鉴于恒大集团的巨大规模，它也是对所有中国房地产业主发出的危机信号：即危机仍在继续，局势并不会好转。' 旷日持久的房地产危机阻遏了世界第二大经济体的复苏努力，因为建筑行业在中国经济中扮演着非常重要的角色：过去20年间，建筑业一直是最重要的经济引擎，在中国经济总量中的直接和间接占比大约为25%。

政府总体是希望建筑和房地产行业能放缓发展速度。因为投资过度依赖基础设施和房地产建设，并不具有可持续性。有鉴于此，党和国家领导人习近平也在努力叫停这种'虚假增长'，然而，迄今为止，中国并没有找到替代性的发展模式。除此之外，房地产危机也打击了消费者的信心。据估计，房产在中国私人家庭财富中的占比高达大约四分之三。"

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