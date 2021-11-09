德语媒体：恒大危机并非灾难

(德国之声中文网) 德国《商报》驻华记者以"中国房地产市场的重组将是一个漫长而痛苦的过程"为题，刊发评论指出，今后一段时间内，中国房地产开发商将愈发频繁地陷入债务危机。

"全球第二大经济体的政府已经表明，他们对待房地产行业整顿的态度是认真的，不再像是过去那样总是出手救市或是偏离自己的改革意愿。"

"就像分析人士所预测的那样，面对恒大集团持续的财务危机，中国政府部门并没有着急出手相救。根据目前形势，北京至多只会在迫不得已必须要进行维稳时才会进行介入，而且其救市力度将会适度、局部。"

"对房地产行业进行清理、告别大肆举债到处新建楼盘的做法，这些措施十分必要。对于长期关注中国房地产市场的人士而言，唯一值得惊讶的只是这一切发生的时间点。多年来，房地产行业在中国政府的眼皮底下酿成了足以威胁金融市场稳定的不可控风险。许多人长久以来就预计，这个泡沫将会破裂。"

"然而，对这个行业进行重组，将是一个需要坚强神经的艰巨任务。种种迹象表明，还有多家企业将遇到财务困境；而那些已经陷入危机的企业也难以在短期内改善处境。"

文章接着指出，去年以来，中国当局出台了一系列加强房地产市场金融监管的措施，且购房贷款的政策也正在收紧。在这一大背景下，大型房地产商破产的可能性不能排除。"这场重组将堪比走钢丝，必然伴随着高昂代价。可以肯定的是，房地产市场的重组将会拉低中国经济增长率，尤其是外国投资者将会面临高额经济损失。不过，最终这将有望塑造一个更为健康的市场，这也同样符合国际利益。"

奥地利《新闻报》刊登了由富达投资基金(Fidelity International)欧洲区主管Thomas Loszach撰写的客席评论。文章以"恒大并非又一个雷曼兄弟"为题，认为恒大危机的严重程度被许多市场分析人士高估了。

"恒大目前正在发生的事情，是中国当局显著加强对房地产行业监管的结果。最近几个月，北京明显在努力让中国经济增长变得更为可持续，为此当局动用了货币政策、财政政策、监管政策等各种手段。"

"这一系列政策理所当然地首先冲击了那些高负债的企业。某些特定行业的企业更是受到了尤其严格的监管，其中就包括房地产行业。北京近期出台了一系列针对该行业的特定措施，想要遏制猖獗的投机炒作行为，并且抑制房价上涨、控制过高的购房贷款比率。北京正在进行危险的走钢丝游戏：一方面希望让市场经济发挥作用，另一方面又要密切留心企业破产可能导致的系统性风险。"

"中国政府正在推进其强化监管的战略，从而让中国市场进入长期稳定增长的轨道。这当然可能导致短期增长率下滑，也有可能伴随着错误的政治决策。但是在我看来，认为恒大危机会成为中国的'雷曼兄弟时刻'，显然是言过其实。对于长期投资者而言，这一切甚至意味着新的增长潜力。"

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