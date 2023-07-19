德语媒体：恒大不可思议的巨额损失

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》写道，恒大公布巨额债务的时机或许是偶然："周一，北京的国家统计局才刚刚宣布，第二季度经济比去年封城期间的增长慢于预期。随后，位于深圳的房地产企业恒大公布，过去两年的损失有多大：810亿美元。"

文章写道："2021年，恒大深陷危机。此前一年，中国国家主席习近平前改变经济政策，指令国家银行不再支持房地产商如恒大的商业模式。正是依靠银行融资，房地产业实现多年的迅猛增长。单单恒大就负债超过3000亿美元。周一，情况变得明了，一段时间的重组努力鲜有果效。负债进一步增加到3400亿美元--这是去年底的数字。"

文章写道，据估计，房地产业一度占到中国经济的三分之一。

文章写道："经过两年漫长的沉默，如今恒大宣布损失攀升的数字，这引发市场猜测：北京意识到，除非国家直接救市，否则，这家企业已经无可挽救。外界认为，政府不会让恒大倒台，因为这可能引发连锁反应，危及整体经济。恒大可能面临着长期的、在政治上颇为棘手的拆分。"

文章写道："这家企业如今将与国外债权人商讨重组计划。观察家预计，恒大债券的持有者最终可能两手空空。"

基尔港

基尔港面临5G的敏感话题

《世界报》报道，数月来，围绕德国基尔市是否应与中国青岛市建立城市伙伴关系，引发争议。而下一个难题已经来到。

文章写道："基尔港是邮轮以及前往瑞典、挪威和立陶宛的渡轮停靠的港口。基尔港想要与德国企业HMF在港口建立高速5G网络。基尔港是属于基尔市的企业。但一些观察家发现一个问题：HMF是中国企业海能达（Hytera）的子公司。"

文章写道："据基尔新闻报道，港口方面强调，HMF是在欧洲范围内的招标中作为一个德美竞标财团的一部分中标的。所使用的将是来自美国的硬件和爱尔兰的软件。HMF承诺，不会与母公司交换秘密信息，否则将违反约定。"

文章写道："但基尔市的基民盟还是反对该项目。上周，基民盟议员格拉什（Antonia Grage）在市议会的一场辩论中说："中国想要倾听、旁听、窃听，也包括在我们这里的家门口。她提出质疑，招标时是否充分考虑到安全政策问题。她说，与HMF的合同必须经过安全审核。"

文章写道："但市长坎普弗（Ulf Kämpfer）在市议会对这一项目作出辩护。中国想在基尔窃听吗？'我不知道'，坎普府说道。'存在这种可能。但我们所知道的是，港口方面尽了一切所能来避免这种情况。'他指出，要在招标时将一家企业排除在外，这样的决定需要联邦层面作出。"

文章写道，基民盟议员格拉什也希望能从联邦政府得到更多支持。格拉什说，联邦政府新推出的"中国战略"在有关城市伙伴关系上的信息少之又少。"格拉什说：'我们不是职业政客。'她的主业是基民盟州议会党团主席办公室主任。"她说，希望在城市伙伴关系方面，联邦政府能提供一个前提清单。

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