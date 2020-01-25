（德国之声中文网）最新一期德国《明镜周刊》的封面故事聚焦中国爆发的新型冠状病毒疫情，在封面上可见的标题是"冠状病毒--中国制造--当全球化带来死亡危险"（Corona-Virus Made in China Wenn die Globalisierung zur tödlichen Gefahr wird）。其中"中国制造"几个字被特别放大，以黄色呈现。

这篇封面故事在周刊内的实际主标题是"恐惧病菌"（Keim der Angst），副标题是"中国的新型冠状病毒在全球范围蔓延--给人类带来危险的后果"。

这篇由九名作者联合执笔的文章在开头写道："中国新型冠状病毒迅速蔓延，使全球许多人不安。它令民众、医疗人员、政治家和经济学家面临挑战，并使现代的生活方式受到质疑。这一威胁触及这个全球化世界的最敏感的地方。"

文章接着从武汉的一名年轻医生去年12月30日发布的一条群消息后被约谈说起，提到新冠病毒的最新感染数据。文章作者写道："疫情令科学家、政治家和企业家不安，造成股市下挫，它已开始改变我们的日常和商业生活以及我们的旅游习惯。恐惧席卷全球。体育盛事遭遇推迟，预计今年参加纽伦堡国际玩具展的中国人将少于往年。英国航空和德国汉莎最先取消旗下航空公司飞往中国的航班。为避免病毒扩散，香港国泰航空停止在机上供应枕头、毛毯和杂志。接下来还会发生什么？"

不只关乎中国

《明镜周刊》的作者直言，新型冠状病毒的事不只和医药以及中国有关，"它是一个有关我们这个世界日益交织的教训"，"一个有关危险全球化的故事"。

这篇长达三万余字的长文还注意到，世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周二与中国国家主席习近平在北京会面并盛赞其"领导力"一事。文章就此指出："对于北京的领导人而言这是喜闻乐见的支持。以下说法听起来可能有些自相矛盾：这场危机为中共政权提供了一个机会，证明其制度具有其认为的优越性。他们的宗旨是：你们西方可能认为我们的措施残酷，但我们称之为有效。"

《明镜》的文章继续写道："实际上，中国现在对其公民的要求在任何一个其他国家都是难以想象的。对于欧洲人而言，不禁让人想到一部灾难片。约5000万人被困在湖北，这比西班牙的总人口都多。"

世卫组织总干事谭德塞访华

"天高皇帝远"

文章的作者又提到"天高皇帝远"这一在中国民间广为流传的说法。文章写道："认为位于北京的中央政府对这个国家掌控得滴水不漏是不切实际的。各省高管拥有许多忽视流程和规定的行动自由。哈佛大学学者裴宜理（Elizabeth J. Perry）称之为'游击治理'。这一理念在经济政策中催生了大胆的试验，而这些试验为中国的经济腾飞做出贡献。"

"但是反过来就意味着，中央政府经常无法准确获悉地方的情况，同时也意味着如果地方出现问题，当地的官员也要承担责任。这也可能是武汉当局虽然更加了解情况却没有及时拉响警报的原因之一。"

文章在最后总结道："听起来可能有些矛盾：为了拯救全球化，现在需要以退为进，保持平静和耐心。"

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点