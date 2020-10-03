德语媒体：总统生病，谁在渔利？

(德国之声中文网) 维也纳出版的《标准报》以"特朗普感染新冠，开启一个危险的时期"为题，刊发评论指出，美国政治陷入混乱，很有可能让某些人在台湾海峡、香港等地趁机渔利。

"周五特朗普确诊感染的消息传出后，谣言和阴谋论传播得尤其快，有人说，特朗普可能根本就没有生病。尽管特朗普的医生早已确认总统感染，但是这些谣言仍然在传播。这说明人们对如今的白宫是多么地不信任。毕竟，特朗普本人以及他的下属太过频繁地散布不实消息。"

"但是，特朗普生病，同样也有人从中获利。比如那些一直为美国政治陷入危机而高兴的人，因为他们获得了更多的行动的空间。情况越是混乱，他们就越能获利。现在，美国正比以往任何时候都更加自顾不暇。在接下去的几个星期里，台湾海峡、香港、亚美尼亚与阿塞拜疆、叙利亚北部等热点地区，局势将十分危险。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"谁不相信北京，就也不能信任华为"为题，刊发评论指出，德国政府必须认清现实：正在打造数字独裁的中国，是德国的体制性对手。

"中国对少数民族的残酷镇压、对政治反对派的追捕行动表明，这个政权的特质在过去几年中发生了多大的改变。在习近平的统治下，中国的社会现代化进程全面停止，转而开始打造数字化独裁。北京还把这种数字化独裁当作自由民主制之外的又一种体制而对外推销。"

"德国政界必须全面认清现实，包括对关键安全领域的中资企业合作项目进行重新评估。比如，移动通信网络就需要重新考虑。"

"只要不相信北京，就同样不能信任华为等中国科技企业参与关键基础设施建设。毕竟，中国当局迫使全部中国企业与安全机关合作，国企与私企在这样的规定面前几乎没有什么差异。"

作者接着指出，德国政府如今正在酝酿更复杂、更严格的审核程序来大幅降低本国电信运营商使用华为设备的比例。作者同时也注意到，德国政府仍然不愿意明确表态拒绝华为。

"柏林不愿意触怒北京，后者会威胁对德国汽车厂商进行报复。可是，单凭友善的退让，欧洲并不能赢得中国的尊重。德国政府必须发出明确的言辞，就像本周默克尔总理在联邦议会严词抨击中国人权状况那样。"

"在当前中国的政治框架下，来自中国的5G设备厂商是不值得信任的，事实就是如此简单。德国政界同样也应该向电信运营商发出这样一个清晰的讯号，因为在围绕华为的争议发酵两年后，经济界迫切需要某种确定性，以便对未来做出规划。"

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