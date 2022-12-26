德语媒体：怎样说服老年人接种疫苗？

（德语媒体看中国）《世界报》以"怎样说服老年人接种疫苗"为题写道，目前的这波疫情将老年人带入危险境地，而中国有1.91亿老年人！政府动员他们接种新冠疫苗，甚至用现金奖励；也号召家属做说服工作，但这一切效果有限。

"64岁的李连生（音）说，他的很多朋友都有顾虑，不愿接种新冠疫苗：对接种中国疫苗后发烧、出现血凝现象以及其它副作用的报道，让他们感到警觉。

他说，听说这些事故后，他们不再做接种准备。不过他自己倒是接种了，之后感染了新冠病毒，病了10天，之后还剩下嗓子疼和咳嗽。但他认为他的病情同普通感冒很相似，发有低烧。"其他感染了病毒的老人的状况可没这般好。

"中国许多医院目前人满为患，病人，首当其冲是老年人，正同发烧以及缺氧进行着殊死搏斗。"

文章写道，中国在继续推动疫苗接种：

“居委会得到指示，统计65岁以上老人的数字以及监督他们的健康状况，做他们的'思想工作'，即说服居民敦促老年人打疫苗。在北京的六里屯街，60岁以上的老人在接种两剂疫苗再加上一针加强针后，得到500元奖励。

根据中国卫健委的数据，12月23日以来，中国全国每日接种疫苗人数比此前翻了一倍，达到359万剂。但这个数字同2021年春季每日接种数千万剂相比，小得可怜。"

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

商报：RCEP生效一年 经济融合初见端倪

被普遍看作是中国主导的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于一年前生效。《商报》关注到这一话题，指出东盟10国加上中国、日本、韩国、澳大利亚以及新西兰均是它的成员国，涵盖全球约30%经济总量。

"RCEP除相互削减90%的关税以来，还规定新鲜食品办理过境手续不得超过6小时，中国在其南部边境新建的海关机构将加速这一手续。"

"数周以来，泰国果农可以更快地向其最大市场中国提供热带水果：去年12月以来，他们装满水果集装箱首次使用快速列车运往中国。中国新建的海关检查中心是实现这一快速运输的关键。

这一中心的任务是，农产品在抵达后迅速安检并立刻继续发货。泰国政府认为，由此向中国南部输送价廉物美的新鲜食品成为可能。今年泰国向中国的水果出口将达49亿欧元，同比增长65%。明年在这个基础上继续增长11%。"

"日本富士公司的总经济学家舒尔茨（Martin Schulz）认为，RCEP也是一个重要的政治项目，去全球化已成为趋势，新的贸易壁垒不断产生，但与此同时，亚洲却在进一步推动地区融合。此外，舒尔茨说，RCEP是第一个将中日韩都纳入的自由贸易协定。"

该文认为，中国尤其希望RCEP尽快得到贯彻：

"因为同美国不断增长的冲突迫使中国开发新的出口对象市场，在经济上绑定周边国家。中国国家主席习近平去年11月在曼谷举行的亚太经合组织会议期间表示，中国愿同各签署国一道，全面高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》"

RCEP签署国家

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