德语媒体：忘记吧，你没有看到

（德国之声中文网）《明镜》周刊6月4日刊登题为“中国人对六四屠杀知道多少？”的长篇报道，通过走访三位89年那场学生运动的亲历者，拾取当年的记忆，反思当今中国社会在高压之下对这一重大历史事件的集体失忆。

“这场屠杀或许是当今中国最大的政治禁忌。党最希望的是，最好都忘记那些你们反正从来没有看到过的东西。没有人应当回忆起，是政府领导层调遣解放军去对付人民。更不用说想起当时中国民众为什么要起来反抗政府的那些念头。

然而，一个对一个国家来说命运攸关的日子，怎么能就这样被忘掉呢？还是说人们仅仅出于恐惧都噤口不言？”

《明镜》记者采访了两位参加了89年民运的知名流亡人士——在台湾的吾尔开希和在美国的周锋锁，以及一位化名“王子睿”的生活在中国的艺术家，让他们讲述当年的经历和现在中国人对这一事件的认知。

文章写到北京领导层如何试图控制人们对六四的记忆：

“一开始，党对这场抗议活动的确发过声，试图主动将中共叙述这一事件的版本传达给人们。根据这一版本，英勇的人民解放军平息了受到外国势力蛊惑的动乱。就在流血事件发生一个月后，北京军事博物馆举办了有关‘镇压北京反革命暴乱’的展览，展出了近400张照片。

社会学家徐彬搜索了1989年到2018年间所有的《人民日报》，发现从1989年6月4日到这一年年底的半年时间里，天安门运动被提及2245次，不管是被称为‘动乱’、‘暴乱’还是‘风波’。但三年之后，沉默开始了。”

六四话题在中共大陆成为禁忌，在香港人们还可以公开谈论、纪念和研究这场运动。但随着香港《国安法》的实施，这一自由空间也消失了。文章认为，抹去人们对六四的记忆，实际上是在通过控制言论思想来巩固政权：

“这就是习近平所倡导的反对‘历史虚无主义’斗争的一部分。按照习的想法，唯有党的官方历史叙述才是被允许存在的。习曾表示，苏联之所以覆灭，是因为苏共领导层允许对党和党的历史提出批评，比如批评斯大林。言下之意，如果党在过去不是从未犯错，那又如何能保证未来也始终正确呢？对历史的诠释对习近平来说是一个涉及到根本的权力问题。”

香港行为艺术家街头手画"八九六四"被捕 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

一个也不能少？

《柏林报》报道指出，中国拒绝参加即将在瑞士举行的国际乌克兰和平会议，是因为俄罗斯没有受到邀请。北京表示，支持得到双方认可、有关各方平等参与的和平会议。文章接着写道：

“看来这就是（北京）拒绝的原因。路透社援引中国消息人士称，中方的条件是，会议要得到俄罗斯和乌克兰双方的认可，各方平等参与，并且公平讨论所有的建议。……

中国与俄罗斯保持着密切关系，并曾表示愿意协助斡旋。在一段时间里曾有猜测，中国有可能以俄罗斯代言人的身份参加在比尔根斯托克（Bürgenstock）的会议，试探通过妥协达成和平的可能性。但这一设想已经不存在了。大多数观察家预计，交战双方在今年11月美国总统大选之前不会进行严肃的谈判。”

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