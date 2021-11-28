德语媒体：必须对北京奥运表明态度

（德国之声中文网）《新苏黎世报》的评论指出，2014年索契冬奥会的开幕式上，俄罗斯领导人普京同包括国际奥委会主席巴赫在内的国际政要谈笑风生，而不久之后，俄罗斯军队就占领了克里米亚半岛。这篇题为《至少应对北京奥运表明态度》的评论写道：

“可以说，中国的人权记录要糟糕得多。对西藏和香港的打压，对维吾尔人实施的疑似种族灭绝。前不久又发生了网球选手彭帅指控高官性侵的事件。直到今天，人们还是无法确知彭帅是否有人身自由和表达自由。除此之外，同索契奥运极为相似的是，中国也在不断对台湾发出军事威胁。美国总统拜登很有可能会在近期宣布美国政府代表不会出席北京冬奥会的消息，包括德国在内的其他国家想必也会加入外交抵制的行列。鉴于北京极其糟糕的人权记录，人们也有理由期待政治家们做出这种最起码的姿态。

奥运会总是会给东道主带来超越体育范畴的展示机会，而历史也一再证实，独裁者总是会不加掩饰地利用举办奥运的机会，美化自身的统治。同独裁者一道登上贵宾席，无异于自甘堕落为践踏人权的帮凶。体育界高官们一再提出这类老掉牙的理论：即举办奥运，会对东道国起到潜移默化的影响。然而北京的例子恰恰说明这种观点是多么的站不住脚。2008年前后，很多人都曾期望中国会在全球舆论的注视下实现开放。世界一直在注视着北京，最后却不得不承认，中国的一切正在变得更加糟糕。”

评论指出，将冬奥会主办权交给北京，并不是运动员的意愿，而是国际奥委会官员们忽视人权标准，禁不住商机诱惑的结果。评论最后写道：

“如果认为现在抵制北京奥运，已经为时过晚，这种理由就显得过分简单化了。倘若这样，今后任何东道主岂不就能以时间为由，为所欲为了。如果中国明天就在南中国海挑起战争，世界应该怎么回应呢？要想化解这一矛盾，其实非常简单：体育不应继续充当独裁者和美元的奴仆。”

南非新冠变异毒株Omikron一经发现，很快就已传播至包括德国在内的多个国家。但在中国，迄今为止尚未发现一个病例。这是否意味着中国严防死守的清零政策更为有效呢？《法兰克福汇报》就此写道：

"对北京来说，新型变异毒株来得非常不是时候。一方面，北京冬奥会的举办日期正在日益临近。另一方面，过去几周来，中国有关当局本已开始就中期内逐步放松防疫限制展开内部讨论。比如，当局正在探讨通过药物治疗提升免疫力的可能性。尽管目前并没有有关新型变异毒株实际危害程度的证据，但这一毒株的出现，想必就足以让中国政府对其严防死守的防疫策略更加信服，也会将这一防疫策略进行到底。

疫情爆发已经过去了两年，但中国仍在严密封锁着边境。只有极其特殊的情况下，才会获得入境签证。而入境者必须接受至少两周的隔离。进入购物中心和银行等密闭空间时，人们必须佩戴口罩，并通过手机APP证实自己新冠检测阴性以及阐明自己过去两周曾去过的地方。一般来说，在中国境内出行，旅客必须在出发前和返回后接受新冠检测。但严密监控的结果却基本保障了公共生活的正常进行。

张文宏等专家认为，中国严厉的防疫措施，使中国处于较为有利的地位，而面对突如其来的的变异毒株，其他国家则不得不考虑重启停摆措施的可能性。但是中国的防疫措施代价也很大，一方面，很多中国人走出国门的愿望正在与日俱增。另一方面，当局一旦发现病例，就不断实施局部性的严厉封锁，也使经济生活受到严重影响：供应链中断，个人消费急剧下滑。"

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