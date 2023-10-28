德语媒体：必须为脱钩中国早做准备

（德国之声中文网）柏林出版的《世界报》以"来自中国的危险 我们还没做好准备"为题，刊发由德国联邦议会资深议员勒特根(Norbert Röttgen)撰写的客席评论。作者认为，德国对中国的依赖程度远甚于俄罗斯，但是联邦政府却依然没有痛定思痛改弦更张的迹象。

"一方面，中国企业大肆投资德国经济的战略关键领域，另一方面，我们也依赖中国的原材料和产业链，它们对德国的能源转型至关重要。"

"诚然，现状不可能一朝一夕就突然改变。也正因此，趁现在还有机会抓紧时间就更显重要。德国中小企业已经明白了这一点，并且已经采取了相应的措施。他们既想留在中国，同时也想拓展多样化经营，并且在必要的地方缩减业务。"

什么是脱钩？什么是去风险？

"然而，在德国产业的某些地方却恰恰相反。对华投资不减反增，今年上半年德国对外直接投资的16.4%都流向了中国，创下了历史新高。"

"这些投资并不仅仅是私营企业的决策，因为整个德国宏观经济都有被牵连的风险。如果南中国海局势进一步恶化、抑或中国武力攻台，会发生什么？届时美国将要求我们必须参与对华制裁。尽管制裁措施会对德国自身的经济造成伤害，但是德国不参与对华制裁依然是不可想象的。"

"同时，我们也必须明白，习近平届时也会毫不犹豫地利用我们的对华经济依赖。中国将会对西方制裁令祭出强烈反制措施，我国经济的一部分将承受彻骨之痛。"

"所以，德国对华政策的关键挑战就是：面对一场我们无法排除、且经济影响力远超德国对俄能源依赖的冲突，我们应该做好准备。这样的政策必然会在眼下带来一些代价，所以至今没能推行。但是，面对这样的对我国繁荣与安全至关重要的问题，政府不能坐视不管。政府的职责应该是为必须要做的事而奋斗，而不是畏首畏尾地担心自己的政治代价。"

"是时候让政界和经济界共同制订一份德国对外经济战略了。它必须拓展新的销售市场和投资领域，确保我们能在不陷入新的依赖的前提下保持增长。一份全新的经济增长策略，这才应该是对华战略的真正核心要义。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"欧洲必须一致回应莫斯科-北京轴心"为题，刊发由智库机构欧洲外交关系委员会(ECFR)政治学者Jana Puglierin撰写的客席评论。作者认为，欧洲各界至今将中俄区分看待，这种立场是错误的，因为普京和习近平都试图改写国际规则，试图将美国拉下世界领袖之宝座。

"俄中经贸关系让俄罗斯的体制能维持运转。虽然就目前消息来看，北京并没有向莫斯科提供军事物资，但是却在加强军民两用物资的出口。迄今为止，中国从俄乌战争中获得了多方面的收益：莫斯科越发成为了拥有核武器和安理会否决权的北京小伙伴，与此同时美国的政治、经济、军事资源却被牵制在欧洲，无法按计划聚焦于亚洲。只要普京的统治不受威胁，北京就不太会视俄乌战争的持续进行为麻烦。恰恰相反，这反而能配合北京将美国拉下当前国际体系核心宝座的企图。"

"就算中俄双方对'后美国时代'有着不同的构想，习近平和普京依然想要一种不同于当前的国际秩序，后者能保护他们的专制统治，并且拓展他们的战略空间。就在今年3月习近平访问莫斯科时，他对普京说，目前正经历百年未有的变局，'我们共同来推动'。"

"今年的'一带一路'峰会则显示出，这种变局对于许多发展中国家以及专制国家而言都似乎提供了一个具有吸引力的替代选项。过去，欧洲人一直倾向于将对俄关系和对华关系区分看待，但是，现在我们需要一份相互关联的长期战略，以应对这两个日益紧密结盟的国家。"

"比如，欧洲应该明确告诉中国，积极支持俄罗斯战争机器将对欧中关系造成不良后果。而且欧洲若想削减中俄替代方案的吸引力，就需要给广大发展中国家也提供具有竞争力的方案。"

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