德语媒体：必要的强硬

（德国之声中文网）“在华盛顿，一个对中国持强烈批评态度的派系正在决定对北京的基调，特朗普政府里其他著名代表也围绕中国发言。最强的声音就是：北京政府对美国和其他自由国家怀有敌意。”《时代》周报评论写道，“民主党总统候选人拜登也会推行强烈批评中国的外交政策。在奥巴马政府内以及特朗普执政初期曾担任东亚高级外交官丹尼尔·罗素（Daniel Russell）说，北京方面对此并不存有幻想。“



文章指出：”华盛顿指所有会形成对中国的共识，是因为在北京执政的中共高层，首先是中共领导人习近平。作为中共总书记，习近平将权力高度集中。他通过直接受其领导的特别小组来进行统治。2013年就任后，习的独裁程度只有毛泽东才能比。全球只有很少的国家像今天的中国那样在政治上如此压制。此外，习还在人民中掀起高涨的民族主义。在习的领导下，中国的外交政策发生了强烈变化，让美国有了以更强硬的姿态对付北京的理由。



文章继而列举了北京在四个方面的表现。一是军事威胁邻国，比如对几乎整个南中国海提出主权要求，威胁占领台湾，因钓鱼岛向日本施压，与印度起冲突，导致至少20名印度士兵丧生。第二是输出威权主义。文章写道：



”中国目前正在建立一个巨大的数字监控系统..... 由于中国使用高科技来监控其公民并压制少数群体，因此中国的网络供应商华为在西方也引起了很大争议。属于中国的特区香港也感受到了北京的强硬手腕，其半自由身份由国际协议确定，直至2047年，但突然因新的安全法而告终。共产党通过其特殊组织-所谓的统一战线-操纵国外的决策者和媒体，为了给压迫性的共产党树立正面形象。 如今，这也越来越多地通过社交媒体完成。"



评论认为，其它方面的表现就是蔑视人权和继续关闭自己的市场。文章写道，在习近平的领导下中国的人权状况进一步恶化，比如人权律师被迫害、关押，在新疆将维族和哈萨克族关进教育营。文章说，”中国很大一部分内部市场完全和世界其他地方脱钩。谷歌、脸书和推特被封，不能进入中国市场。在世界其他地区，受到国家支持的中国公司正在能源和基础设施领域拓展，它们可以获得便宜的贷款或者本身就是国企。西方工业国家抱怨中国的组织盗取数据、侵犯知识产权。“



行事中国式的特朗普

《法兰克福汇报》发表题为“特朗普的个人战役”（Trumps persönlicher Feldzug）的评论文章指出，围绕着TikTok，特朗普与北京之间的相互指责在不断升级。“人们不禁会问，这场口水战最终会带来什么？大概不会带来一个美妙的经济前景，因为美国总统显然要将自己的市场隔离起来。他的行为简直就是中国式的。”



评论指出，“特朗普和TikTok之间还有一场个人恩怨没有了结。今年6月，特朗普在奥克拉荷马州的一场造势大会因为TikTok用户的恶搞而出席者人数远低于预期。这件事解释了很多问题”。

评论写道：“而特朗普对TikTok母公司的指责，也就是字节跳动向中国官方提交用户信息，却反而被人忽略了。这一指责绝不是无稽之谈。但是特朗普的行事做法却无法让世界舆论站在他的一侧，而这却本是他应该做的。”



洪沙、乐然（摘译）

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点



© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。