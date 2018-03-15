德语媒体：德银行加盟新丝路 咖啡大战在中国

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》文章开篇写道，和美国不同，德国对中国有贸易顺差，而中国国家主席习近平2013年推出的新丝路计划将给德国企业带来更多机会。

文章说： "根据中国商务部的最新数据，中国迄今已在新丝绸之路沿线投资870亿美元。德国商业银行预计，到2020年，仅中国企业在新丝路沿线国家的投资就将再翻一倍（约250亿美元）。面对逐渐开放的中国以及新丝路沿线的金融需求，德国商业银行（Commerzbank）也想从中受益。为此，它找到了一个耀眼的伙伴：中国最大的银行中国工商银行，并与其签署了框架协议，目标是在今后5年里共同向新丝路沿线项目提供50亿美元支持。"

《法兰克福汇报》写道，德国商业银行部门负责全球金融机构业务主管格斯贝特（Nikolaus Giesbert）表示，新丝路项目给各行各业的德国企业，不管生产螺丝、建材还是高科技产品，都带来巨大的扩张机会。在约2000家中国企业现已进驻德国市场，许多入股德国企业的背景下，德国商业银行希望更多为中德企业的收购业务提供咨询。

文章最后指出，对德国商业银行来说，与中国工商银行的合作将成为打开中国业务的关键。中国工商银行据称有630万企业客户，5.67亿私人客户，2017年净收入为360亿欧元，而德国商业银行的企业和私人客户分别为6万和1800万，2017年净收入1.56亿。扩大中国业务将帮助德国商业银行减轻国内信贷需求低、盈利薄的压力。

瑞幸咖啡投入重金打广告

《南德意志报》注意到，美国咖啡连锁店星巴克最近第一次在中国碰上了竞争对手。该报写道：

"星巴克在中国有3000多个分店。数据显示，每15小时就会增加一个新店。几年前星巴克甚至在作为世界文化遗产的北京故宫内有分店，在强烈的抗议下才关闭。对星巴克来说，中国是远远超过其它地区的最重要的增长市场。数据显示，中国人一年平均才喝4杯咖啡，而在欧美，每人每年平均要喝500杯咖啡。"

文章接着写道，"但是，星巴克最近在中国第一次有了竞争对手。过去一段时间，数百家蓝色咖啡店接连开张。这个竞争对手叫瑞幸咖啡。该公司花了近10亿元人民币打广告。中国许多大城市里，到处都是演员手拿蓝白两色瑞幸咖啡杯的海报。网络上也广告满天飞。该公司去年才在海滨城市厦门成立，现在就属于杰出的独角兽企业，即估值超过十亿的初创企业。上周，瑞幸咖啡获得2亿美元融资，它绝非星巴克的廉价的复制品。"

《南德意志报》文章指出，对于瑞幸咖啡老板、神州优车前董事钱治亚来说，重要的是用户数据和速度。瑞幸咖啡的顾客需要下载APP才能点咖啡。

文章说："顾客变得透明。付款也只能是电子的，不收现金。但顾客们显然对此不在意。公司把目标瞄准了大城市在办公室点咖啡的年轻雇员。从下单到送货上门平均18分钟。"

文章写道，星巴克也可以在线下单，送到办公室里，但时间要长得多。瑞幸咖啡还有价格优势，一杯拿铁玛琪朵售价24元，比星巴克便宜20%。而且，还有许多其它连卖带送的优惠。

文章最后写道，"中国的咖啡大战现在才刚刚开始。"钱治亚表示，通过上一次融资和其它资金，该公司现在有20亿元的现金储备，不着急赚钱。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]