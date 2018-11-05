德语媒体：德经济部长不看上海繁华的灯火

（德国之声中文网）《南德意志报》的报道写道："它被称之为年度头等政治大事，中国的宣传也毫不逊色。……100多个国家的3000家厂商从周一到周六在上海展出产品，从制鞋业到造纸业。"

"这一引人注意的展示实力的（活动），其原因在于：中国受到美国总统特朗普以及其它国家的压力，减少与世界（其它国家）4230亿美元的贸易顺差。进博会要展示：亲爱的世界，看一看，无论白宫的这个人如何发推，无论欧洲的政客怎么说，中国都是一个开放的市场，会进口、而且不是一点点。"

"（德国股市）达克斯上市企业半数在上海参展。……共有18位国家与政府领导人前往上海。捷克总统泽曼，匈牙利总理奥尔班，英国贸易大臣福克斯。"

"德国经济部长阿尔特迈尔如果要去的话，其实路途更近。他先是在东京，之后周末参加了德国经济界在雅加达举行的亚太会议。阿尔特迈尔在印尼以外交语调说，这（指进博会）是一个重要的活动，'博览会取得成功也符合我们的利益。但我必须做一个决定'。他没有去。德国派出的是议会国务秘书赫尔特（Christian Hirte）。"

"华盛顿政府则没有派出任何代表。不过，无论如何，有180家企业和联合会在上海参展。其中也包括种植大豆的农民。在美国，没有哪个行业更依赖于中国市场，也更因惩罚性关税而遭受严重损失。"

对依赖中国的忧虑

那么，德国经济部长阿尔特迈尔如今在哪里访问呢？《商报》写道："联邦经济部长阿尔特迈尔的车队正在雅加达的严重车流中以步速艰难前进。……两位摩托骑警按着喇叭，为这辆黑车开路。印尼的马路在周末也是车满为患。越来越多的人买得起车。"

"五天来，阿尔特迈尔在亚洲之行中寻求建立更紧密的关系，为德国在该地区的投资而努力。德国政府认为，德国企业对中国的依赖性在某些方面是令人担忧的。尽管不断重申，与中国的关系是好的。……但经济部长目前有其它的优先事务。阿尔特迈尔的首次亚洲之行不是前往中国，而是日本。世界第二大经济体他要到2019年再访问。"

"对于参加高级别、对中国人十分重要的上海进博会的邀请，德国政府没有接受。'我们与中国存在利益共同体'，阿尔特迈尔说道。德国与日本等国则存在价值共同体的联系。阿尔特迈尔寻找自由贸易联盟的过程中，也与马来西亚、越南、印尼政府代表会晤。"

"东南亚门槛国家乐于接受这个机遇，呈现本国作为中国的替代国的形象，--并且日益成功。汽车零配件供应商舍弗勒在中国已经有相当规模的投入，如今决定在中国的邻国越南建造一座新的工厂，投资5500万欧元。……'我们在中国已经做很多了，在越南的工厂能起到某些平衡作用'，舍弗勒亚太负责人博德（Helmut Bode）向《商报》表示。"

"1亿人口的该国还有一个优势：它为企业提供了一个庇护所，免于受到华盛顿与北京贸易冲突中不断增加的关税的影响。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点