德语媒体：德国8名跨国企业高管呼吁“用魔法才能打败魔法”

（德国之声中文网）包括巴斯夫欧洲公司执行董事会主席薄睦乐（Martin Brudermüller）、西门子首席执行官博乐仁（Roland Busch）、默克集团首席执行官葛丽鹤（Belén Garijo）、博世首席执行官斯特凡·哈尔腾（Stefan Hartung）、通快集团执行董事会主席尼科拉·雷宾格-卡穆勒（Nicola Leibinger-Kammüller）、贺利氏集团董事会首席董事长凌瑞德（Jan Rinnert）、舍弗勒首席执行官克劳斯·罗森菲尔德(Klaus Rosenfeld) 和汉堡港口与物流股份公司（HHLA）董事长安格拉·提兹莱特（Angela Titzrath）在内的八名德国跨国企业高管在《法兰克福汇报》上联名发表文章，倡导德国采取的新的中国战略应该围绕“在实现（德国）更多的技术领导力、减少依赖的同时，还应该继续保持对话”。

文章指出，“总理肖尔茨访华引发的公开讨论的激烈程度表明，塑造德中关系对德国是多么重要。观点交流大有裨益，因为它确保了联邦政府研议新的中国战略时可以参考广泛的观点和意见。”

文章回顾了德中建交50年间，德中两国的合作日益密切，互惠互利。中国已经发展成为世界第二大经济体。德国通过技术优势、出口和投资为中国的这一发展做出了贡献。

文章指出，德国企业在中国以及世界各地的分支机构都为加强德国企业自身的竞争力做出巨大贡献。“这些分支机构使我们有机会从其它国家技术发展中获益。同时，这些分支机构也是我们价值和文化的代言人，展示了遍布世界各地的德国公司在员工待遇、环境和供应链等诸多议题上如何担负起责任。”

文章写道：“特别是今天，中国市场的巨大潜力使我们有机会更快地扩大规模，以便能够在其它市场更成功地运作。也正是通过这种方式，我们确保了德国国内许多人的工作和生计。”

八名德国企业高管在文章中强调，台海紧张局势令人担忧，必须和平解决台湾问题。文章也表达出新疆的人权状况与德国的人权价值观不符。“所以按照竞争、合作和制度性对手来区别定义对华关系的做法是正确的。如何在未来在三者间实现平衡是一项艰巨、但必要的任务。尽管实现这种平衡具有挑战性，但我们致力实现。然而，在目前的公开讨论中，无论是在语言上还是在具体的措施方面，我们看到几乎只有对制度性对手的强调”。

文章认为，企业要分散风险、减少依赖性。但“更多的独立性不能通过自我孤立来实现，而只能通过加强增长动力和重新获得欧洲的技术领先地位来实现”。

文章呼吁继续与中国保持合作和对话。文章写道：“尽管中国也面临多重挑战，对华关系也充满挑战，但我们依旧坚信，中国基本的增长动力仍会保持下去。退出中国将会斩断我们的机会。因为，继续利用中国的增长势能来推动刺激和加强欧洲经济，这才最符合德国的利益。”

文章最后写道：“50年的邦交关系展示了德中两国合作的潜力和挑战。事实证明，合作比对抗能取得更多成果。为了我们自己的利益，为了共同解决全球问题，我们必须在此基础上继续努力。无论分歧有多大，都必须通过对话和相互尊重来克服。实现这一目标的不可或缺的前提是，我们必须从现在开始就得有针对性地持续降低依赖性，同时还要建立起一个经济上和技术上都强大的欧洲。”

德国总理肖尔茨任内首度访华

寻找中国之外的替代市场宜早不宜晚

德国政府周三（11月9日）根据《对外贸易和支付法》做出决定，禁止中资企业收购德国两家半导体企业。一家是位于多特蒙德的芯片生产商艾尔默斯（Elmos），另一家是位于巴伐利亚提供温度解决方案的半导体企业ERS Electronic。德国《商报》发表评论指出，德国政界早就应该挺身而出，阻止中国投资者操控德国国内企业。“但仅仅是禁止中国人踏足德国具有战略意义的工业领域是不够的，因为很显然，德国越顽强地捍卫自己的利益惹得北京不快，北京就越可能让在华德国企业生意更难做。”

评论写道：“然而，特别是对德国许多大型企业来说，中国市场作为销售和生产基地很难被取代。想一夜之间就找到替代市场和生产基地，简直是痴人说梦。如果德国的政策制定者希望德国经济能够承受得住德国与中国的政治争执及其带来的经济后果，那么就需要早早迈出必要的一步：批准欧盟早就和其它经济区域谈判达成的贸易协定。”

评论认为：“最为必要的是欧盟重新启动跨大西洋贸易及投资伙伴协议（TTIP）。而德国在这个问题上应该起到推动性作用。到目前为止，‘红绿灯’政府在这些重要的贸易问题上行动太少、太慢。特别是对于出口为导向的德国来说，这种犹豫不决会在未来变成一个真正的麻烦。因为在体量巨大利润丰富的中国市场之外找到替代选项不会一夜之间就大功告成。”

世上何处无风险？巴斯夫总裁坚持扩大中国业务

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。