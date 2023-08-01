德语媒体：德国骑墙还能骑多久？

（德国之声中文网）维也纳出版的奥地利《标准报》以"对华政策正处于分岔口，德国如何自我定位"为题，刊发了由智库机构"欧洲外交关系委员会"主席Mark Leonard撰写的客席评论。文章认为，德国以及欧洲正面临艰难抉择：是争取在中美之间左右逢源，还是尽可能减少和专制中国的贸易联系、将产业链大规模转移到以西方七国集团为代表的价值观相近国家？

"大约5亿人口、GDP总量大约16万亿美元的欧盟，头上悬着一个巨大的问号。尤其是德国，必须做出战略性决策，届时欧盟其他国家也不可避免地会跟随德国的决策。"

什么是脱钩？什么是去风险？

"各方一度热切期盼德国的新对华战略，希望能从中读出德国对华政策接下来的基本方向。但是酝酿了几个月的文件，最终却仿佛同时在两场婚礼上跳舞。"

"德国的对华战略以清晰的观察作为开篇，强调'中国已经发生了剧变'，因此'亟需降低风险'。但是新战略丝毫没有要脱钩的意思，而是把决定权交给德国企业，让他们自行掌握'去风险'的程度。而德企在中国有着深切的利益。这份文件几乎背离了早前的一份草案，当时的文本曾要求在华经营的德企都必须经受'压力测试'，并且向政府部门总结并交待其在华业务发展。2018年到2021年间，欧盟在华投资总额的34%来自四家德国大公司：奔驰、宝马、大众、巴斯夫。这是一个巨大的占比。"

"即便抛开这份对华战略文件不谈，德国的对华政策也缺乏一致性。中美两国各自国内的事件也必然会对德国的争论产生影响。这场争论的影响十分深远，因为无论德国最终走哪条道路，欧洲其他国家都会跟随。德国自相矛盾的言辞让我们一头雾水，而最终柏林的政治决策则会让我们看得一清二楚：很快，我们就会知道德国到底决定走哪条路。"

瑞士《新苏黎世报》以"台湾海峡的梦游 - 中国会如何在没有明确命令的情况下陷入一场战争"为题，刊发了美国智库机构卡内基国际和平研究院的华裔政治学者赵通撰写的客席评论。文章认为，习近平在台湾问题上发表越发强硬的言论，一方面在迎合国内民意，另一方面也在煽动民意，以至于自己都很难掌控，最终会导致政治精英以及公众舆论互相放大。

"在去年的中共二十大上，习近平表示中国不放弃武统台湾的可能性。这句话比他长达两小时演讲中的任何其他段落都收获了更多的掌声。而且，由于在台湾问题上的其他意见都遭到了舆论压制，领导层很容易把掌声和没有异议混淆为广泛的民意支持。"

"而且，宣传中的反美叙事也让人感觉美国对中国构成了致命威胁、中美对抗是不可避免的。这给中国领导人构成了压力，迫使其强调备战的重要性，反过来又进一步提升了中国陷入战争的可能性。"

文章接着指出，中国智库学者似乎也在额外向习近平就台湾问题游说施压，而官僚集团则由于被要求"忠诚"而无法遏制这种趋势。作者注意到，去年佩洛西访问台湾时，许多中国民众以及私人场合的专家学者似乎都对北京的"软弱反应"感到失望，并认为必须不惜一切代价统一台湾，哪怕要冒与美国开战的风险。

"中国政府并不完全知道这种状况。最关键的是：中国政府无法控制住这一态势。北京当局一如既往地相信自己有着和平的意图，并没有意识到中国正在滑入战争。"

"所以，美国今后必须掌握好力度，并且要学会理解一点：威慑手段有可能出人意料地恶化安全局势。不久前，美国空军上将米尼汉(Mike Minihan)表示，习近平有可能2025年攻打台湾；这一言论加剧了北京方面的偏执认知：华盛顿想要挑起战争。"

文章最后指出，中国内部的这种言论不受控放大机制对全世界都造成了危险，国际社会决不能忽视这一点。"我们需要的是一项积极主动的战略，以缩小中国领导层、中国政治专家、公众以及外国之间的认知差距。"

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