德语媒体：德国驻华大使眼中的中国

德国驻华大使傅融在接受德国媒体采访时谈到，摄像头在中国无处不在，中国当局总是确切地知道她在哪里。《法兰克福汇报》的署名评论认为，西方"不用害怕金砖国家"，因为这些国家的制度和自身利益有的相去甚远。

（德国之声中文网）"我只需要向窗外看去，就能看到我馆周围有许多摄像头。它无处不在，不过人们并不一直想着这一点，包括我在内。当局总是确切地知道我在哪里。中国人也逃脱不了监视。不断有些时刻会告诉你这意味着什么：新冠疫情最后北京也发生了自发的示威活动。虽然很快解散，但许多参与者后来被安全部门造访--因为他们的身份很快就被确认。"

德国驻华大使傅融（Patricia Flor）最近在接受《纽伦堡新闻》采访时谈到自己以及中国人受到的中国当局无处不在的监视。在被问及中国人也许并非对威权制度不满时，傅融说："中国人其实别无选择，也没有比较。没有民主经验。只有少数人了解民主的真正含义或它在其他国家如何运作，即那些在国外旅行或生活过的人，但这些人相对较少。其他人不会提出这一问题。少数人权活动家在非常困难的条件下以极大的勇气开展工作。"

傅融早年曾从事编辑工作并在美国担任自由职业记者。谈到中国通过大量宣传在国际间施加影响力，她说："宣传是一把团结自己的人民并影响他人的利剑。我们看到中国非常坚决地在全球范围内塑造自己的积极形象，并进行了大量投资，包括通过网络、社媒、大使馆或孔子学院。"另一方面，中国也控制人民接触自由的媒体。傅融指出，"中国是一个被当局控制的封闭的信息空间，中国人不能自由使用互联网，社交媒体受到审查，很多话题或者个人都是禁忌"，尽管如此，德国大使馆仍然试图传播德方关切的问题，特别是通过社交媒体。

金砖国家无法成为一个地缘政治力量

《法兰克福汇报》发表题为"不用害怕金砖国家"的评论写道，虽然从表面上看，金砖国家拥有世界约一半的人口，占世界经济产出的约40%，世界贸易的四分之一以上，但是"数量不等于质量。各国利益过于多样化，以至于这个俱乐部无法成为一个地缘政治力量。中国和俄罗斯作为坚决反对民主的国家与印度、巴西或土耳其等选举制度允许政治变革的国家相距甚远，尽管对这些国家当权者的威权特征的批评也是合理的。而且区域政治分歧很大：伊朗的利益与土耳其和俄罗斯的利益不一致，俄罗斯与土耳其的利益不一致，印度与中国的利益更是不一致。"

俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）本周将在喀山主持一场金砖国家（BRICS）峰会，并将在俄罗斯境内迎接20多位新兴经济体的国家领导人 图像来源: Maxim Platonov/SNA/IMAGO

该报署名评论接着写道："中国和俄罗斯将金砖国家视为世界贸易根本性变革的核心。他们希望摆脱美元作为主要国际货币的地位，减少削弱其主权的国际规则，并打破美国和欧盟的主导地位。而印度、巴西和土耳其等国家希望利用金砖国家等国际舞台将自己从世界银行、国际货币基金组织和西方市场中解放出来，同时成为"全球南方"的倡导者。但这并不意味着他们想要放弃多极化并将自己置于中国的经济控制之下--即使他们乐于接受中国的贷款和金融援助，而且这些援助在经济上和金融政治上的可持续性值得怀疑。"

作者认为："西方不必害怕金砖国家。但他不应该对这一反西方俱乐部明显的吸引力不管不问。西方可以确保全球南方更好地融入国际经济组织。同样重要的是，欧盟必须在学会如何与亚洲、非洲和南美洲那些愿意与爱创新且有支付能力的西方经济体做贸易的国家打交道，这些国家不愿听命于西方。"

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