德语媒体：德国需要走出中国陷阱

（德国之声中文网）《奥古斯堡总汇报》发表评论称，新冠疫情使中国当权者露出了真实面目：为了确保政权稳定以及对民众的绝对管控，经济发展和民众利益都可以被搁置一旁。这篇题为《德国应走出中国陷阱》的评论写道：

"在清零政策的驱使下，上海等城市的居民被当局关在家里，受到种种刁难。食品供应既不及时，也不充足。国家已将民众的住家变成了监狱。问卷调查显示，四分之一的在华德国人希望尽快离开中国。政府等于在明确告知世人：这些资本主义化共产党人此前'一切为了经济'的口号，现在已经变成了'为了政权违背民意也在所不惜'。

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现在中国出口的产品就已经明显减少，而这些正是德国所急需的，其中包括塑料元件、电子产品、服装以及制药原料。在至关重要的物流中转站 - 上海，大批集装箱货船无法启航。很多货物也无法运抵码头，因为很多卡车司机正在接受隔离。由于前期产品无法及时到货，很多德国企业虽然订单很多，但却迟迟不能开工。

想当初，中国曾经是世界经济发展的加速器，而现如今，该国却成了经济发展的绊脚石。中国的这一变化，对德国而言，后果极其严重，因为德国的大部分进口产品都来自中国。中国的经济生活何时能恢复正常，目前无人知晓。这个计划经济大国已经毫无计划可言了。"

评论写道，大众汽车40%的销量来自中国市场，而对中国市场高度依赖的企业，绝不仅大众一家。德国经济早已陷入了中国陷阱。

"德国经济的发展要看中国的脸色。俄罗斯的例子已经充分说明，经济上受制于人是多么的危险：如果失去了侵略者的天然气，德国将会立即陷入萧条状态。因此摆脱普京的摆布，只能是一个漫长的过程。基于这一可怕的现实，德国不应继续增加对中国的依赖。在太阳能技术和稀土等方面，中国占据着霸主地位。为了不在绿色能源领域受到中国的勒索，德国应从自由和可靠的国家获取上述产品。"

《经济周报》也撰文指出，中国清零政策对全球经济的影响变得日趋明显，而这一切则同中国党和国家领导人习近平的施政理念有着密切的关联：

"习近平并非各方期盼的经济改革家，这一点在其执政初期就已露出了端倪。他发起的反腐运动显然矫枉过正，以至于公司请业务伙伴吃顿工作午餐，都要犹豫再三。习近平非但不去努力缓解同美国的贸易争端，而是要以牙还牙，也对美国产品收起了惩罚关税，给国民经济带来了沉重的负担。尽管中国的经济增速已经回落至数十年来的最低点，但这并没有影响习近平对已经做大的高科技企业发起整治行动。以至于以创新著称的因特网巨头阿里巴巴估值下跌了70%以上。

上述种种举措的背后，是习近平推崇的民族主义政治纲领。今年秋季的党代会上，习近平将争取开始他的第三个任期。一名常驻北京的德国企业代表说：'习近平希望提升国家的角色，并减少中国经济对外国的依赖。而种种防疫措施，都是为实现上述目标而做的表面文章。'"

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