 德语媒体：德国需要对华战略 | 媒体看中国 | DW | 03.11.2022

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德语媒体：德国需要对华战略

习近平治下的中国已经不再是过去四十年实行改革开放的中国，而已经是对内实行高压，对外炫耀武力的世界第二大经济体。在这种背景下，德国总理肖尔茨今天开始的中国之行，自然也在德国国内引起了激烈的讨论。

Deutschland China Symbolbild

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，在习近平的统治下，新疆成了世界上规模最大的穆斯林监狱，世界曾经最自由的城市香港则四处弥漫着恐惧的氛围。中国政治已经发生了根本的变化：习重新回到了一人专制和意识形态至上的过去，政治管控已被置于经济发展之上。这篇题为《肖尔茨的中国之行欠考虑》的评论写道：

"尤其值得注意的是，这些年来，习近平治下的中国又开始把自由世界视作意识形态领域的敌人。制度之争死灰复燃，2019年，欧盟将中国定义为'制度对手'，而此前很久，习近平的宣传家们就已经发出了意识形态斗争的号召。习治下的中国就是要向世人证实，中国的制度要比西方民主更优越，中国将重塑世界秩序。

正如德国宪法保卫局局长哈尔德旺（ Thomas Haldenwang）所说：'如果说俄罗斯是场风暴，那么中国就是气候变化。"事实的确如此，欧洲民主的世纪挑战，并不是俄罗斯，而是更强大、更有计谋的中国。习近平的中共告诉中国民众，不久的将来就可收复台湾，为此目的动用武力也在所不惜。

对德国来说，一个不好的消息则是：德国对中国的依赖程度已远远超过了曾经对俄罗斯的依赖程度。德国对中国的依赖源自供应链和销售市场。如果说俄罗斯的侵乌战争带给了我们某种教训，那就是欧洲人必须开始减少对中国的依赖，而且必须立即采取行动。这并不是说要同中国脱钩，结束伙伴关系。而是说，欧洲必须消除受人胁迫的危险。"

《南德意志报》：肖尔茨应做信念坚定的欧洲人，而不是德国对华经济依赖的幽魂。

《南德意志报》：肖尔茨应做信念坚定的欧洲人，而不是德国对华经济依赖的幽魂。

评论指出，肖尔茨领导下的德国政府似乎并没有意识到中国的变化，还在一如既往地执行默克尔时代的对华政策，还在天真地认为，德国可以在美中地缘政治冲突的夹缝中，和北京大谈生意：

"肖尔茨选择在当下这个时间点访问中国，这本身就是给北京的大礼。这位德国总理一定要做疫情之后到访中国的第一位西方政治家。而对于刚得以终身执政的人民领袖习近平及其宣传机器来说，德国总理的来访，与其说是伙伴互动，倒不如说是藩属纳贡更为贴切。

德国政府正在拟定中国战略。如果肖尔茨也能像他的执政伙伴一样，高度重视来自中国的挑战， 那他就应当在北京做一个信念坚定的欧洲人，而不是德国对华经济依赖的幽魂，只有一体化的欧洲才有成功的希望。他必须明确告知北京，一旦对台动武，习近平将付出惨痛代价。他应让对方意识到，他会认真对待制度之争，而大众和巴斯夫等扩大在华投资的德国企业，它们的利益和德国的国家利益已不再完全吻合。

肖尔茨过去几周的言谈举止中，还看不出这类的表现，而可以看到的画面则是，中国有应对西方的战略，而肖尔茨则没有对华战略。习近平领导下的中国要凌驾于西方民主制度之上，因此已不能继续像从前那样继续和中国做生意。对此，德国总理似乎还缺乏理解。"

《商报》也发表评论称，肖尔茨总理如果想一如既往地发展对华经贸关系，显然是个错误，因为以经济利益为主导的德中关系已经成为过去。评论写道：

"欧洲并没有人要求同中国全面脱钩，而盲目追随美国的激进围堵路线也绝不是可取的战略。但是，从经济角度去定义对华关系的时代已经一去不复返了。就美国方面而言，无论谁能赢得2024年的总统选举，美国都会进一步对北京施压。届时，德国企业可能会面临要美国市场，还是要中国市场的抉择。两级世界经济的形成越来越有可能成为现实。

在这样的一个世界里，如果德国至少还想保留一些决策权，就必须以欧洲为后盾，在同中国打交道时，也应当将庞大的欧洲内部市场的准入问题作为谈判筹码。从肖尔茨总理近来独辟蹊径的做法来看，他似乎对这一问题还缺乏认识。也许在同习近平会谈的过程中，肖尔茨会有所改变。毕竟作为伟大领袖，习近平提出了制度之争，他还相信，中国的专制模式不仅适用于全世界，也能主导全世界。“

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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