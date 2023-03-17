德语媒体：德国部长访台展现迟来的勇气

（德国之声中文网）柏林出版的《每日镜报》以"1997年以来德国部长级高官首次访台-施塔克瓦青格的旅程是迟来的历史性一步"为题，赞扬了德国教育与科研部长打破了德国政界连续几十年在台湾问题上的畏首畏尾，认为这将开启潜力无限的德台交往新篇章。

"距离上次德国部长访台已经过去了整整26年，这很能说明德国在对华政策上的胆小如鼠。当年的德国经济部长雷克斯罗特(Rexrodt)是战后德国第三名访台的部长级官员，但在之后的施罗德总理、默克尔总理执政期间，德国政府却将台湾问题认作最好回避的敏感议题，竭力避免刺痛北京的一党专政当局、从而威胁德企在商机满满的中国市场的准入权。"

"中华人民共和国从未统治过台湾，却成功地让德国政界把'台湾'当作敏感词从而保持缄默。这真是站不住脚的、令人尴尬的'常态'。"

作者接着指出，随着教育科研部长施塔克瓦青格(Bettina Stark-Watzinger)的访台，德台之间有望开展潜力巨大的教科研合作。尤其在半导体研发领域，德国更需要学习台湾经验，而不是台湾需要德国。

"同样迫切的还有德台学生交流的制度化。目前，德国对中国以外的中文世界的认知可以用惨淡来形容。但是21世纪却非常需要这些文化和政治知识。台湾教育部已经在资助德国教师前往台湾学习中文，并派遣教师前往德国的高校。这是一个良好的开端。"

"当然，施塔克瓦青格会因为访台而遭到批评。那些老派的中国问题专家以及政客会认为这是'挑衅'，还会高谈'一个中国政策'。但他们并不理解这个词的含义。其实德国的'一个中国政策'是允许与台湾的部长级高官互访的。为德国联邦政府提供政策咨询的柏林科学政治基金会(SWP)的亚洲专家也明确建议让德台部长级交流重新常态化。"

"北京当局则会抗议，会再次使用万能的'玩火自焚'说辞。因为他们明白，这种剑拔弩张的言辞最能在西方媒体登上头条。德国只需要留意到这点即可，但无需被他们吓倒。这不过是一个民主政府的部长拜访另一个民主政府而已。但这是重要的、令人鼓舞的一步。它必须是一系列行动的开端。"

杜塞尔多夫出版的《莱茵邮报》以"亲近日本、疏远中国"为题，关注了德国总理携经济、财政、外交、国防、内政、交通6名部长访问东京，开展首次德日政府磋商。

"德国正在寻找新的国际伙伴，并且重新亲近老朋友。作为最富有的工业国之一以及七国集团的成员，日本绝对算得上是德国的老朋友。而且，日本政府已经向人展示了如何在原材料等方面降低对中国的依赖性。这正是德国人想要获取的经验，因为当前的国际政治进入了动荡不安的年代。"

"中国寻求成为一个强国，而且这个国家正在往一个愈发专制的方向发展。北京亲近莫斯科的姿态也让德国等西方国家担惊受怕。同时，日本则被认为是一个清清白白的国家，德国很愿意和日本做交易。所以，德国总理携6名部长访问日本是合情合理的。不过，这些情谊并不能掩盖两国都非常强硬贯彻自身利益的事实。在国防政策方面也是如此。两国将在军事科技方面展开新的合作，中国和俄罗斯想必不会乐见这一切。肖尔茨总理及其内阁走在一条正确的道路上，但这也蕴含着风险。"

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