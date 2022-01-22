德语媒体：德国运动员在中国面临两难境地

（德国之声中文网）北京冬奥会已经进入最后倒计时阶段，大部分德国的参赛运动员也已经动身前往中国。《法兰克福汇报》体育版主编Anno Hecker撰写评论指出，对于德国代表团来说，这是一个“奇怪的局面”：“一方面在德国国内民众对于奥密克戎变种的恐惧正在日益消减。人们似乎都在等着打开大门，让春天踏进来。而如果去倾听这些奥运选手的心声，他们对于这个看不见的、最可怕的对手的担忧，却在与日俱增。”

在经历了这么多年的高强度密集训练，尤其是在最近几个月的节制和隔绝生活之后，千万不要在临去参加奥运会之前测出新冠阳性——这是所有参赛选手的心愿。作者接着指出：“越来越多的运动员（至少是公开地）谈论起他们的两难处境，那就是一方面他们必须要专注于体育竞技，隔绝外界的干扰；但是另一方面他们又不希望为中国的独裁政权服务，成为打造一个所谓冬天童话的政治宣传秀的工具。”

这篇题为《德国运动员在中国的两难处境》（Das Dilemma der deutschen Athleten in China）的评论文章接着指出，不能简单地把德国代表队的任务概括为“去比赛，赛完了就回家”——就像国际奥委会所鼓励的那样。“事情并不是那么简单。德国的奥运代表团不是一个旅游团。……这个团队在开幕式上是要举着德国国旗、代表这个国家亮相的。你可以说这样的模式太老套，呼吁新模式的诞生。但只要德国联邦政府还在以‘代表国家’的名义为这些顶级运动员提供资助，那么奥运代表团就可以说是德国的形象大使。”

《柏林报》（Berliner Zeitung）也关注了德国运动员为了确保在参加奥运会的时候万无一失，主动自我隔离的情况。“运动员为了追求自己的奥运梦想，究竟能走多远呢？在新冠笼罩下的北京冬奥会对这一界限进行了全新的定义。”文章援引德国越野滑雪运动员亨尼希（Katharina Hennig）介绍道，从疫情爆发以来，运动员们本来就减少了社会交往，而现在则更加严格，基本上什么人也不见。

而按照德国越野滑雪教练施利肯里德（Peter Schlickenrieder）的说法，在出发前的最后一段时间里，不少运动员甚至和家人、伴侣也要隔离开来，过的是一种“运动员修道院式”的生活。文章接着指出，尽管如此也没人知道，这样的自我隔离是否真能保证他们安全无虞。毕竟在飞往中国的大型客机机舱内，仍然有一定的感染风险。

除此之外，中国严格的新冠核酸检测标准也让运动员们感到担心，接受测试甚至比比赛前还要紧张。曾三度夺得世界冠军的德国无舵雪橇运动员洛赫（Felix Loch）表示，自从不久前德国滑雪协会高山滑雪队的负责人迈尔（Wolfgang Maier）提出了有关核酸检测结果可能被人为操纵的讨论之后，自己就忧心忡忡。他表示，相比2014年索契冬奥会的兴奋剂争议，新冠核酸测试更容易被操纵。

文章最后总结道，“重在参与”这个几乎被遗忘的口号，在这个“疯狂的新冠奥运背景下”竟然令人悲伤地迎来了复兴。对于越野滑雪教练施利肯里德来说，只要大多数报名的运动员最终都能站到起跑线上，比赛就已经算是成功了。

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