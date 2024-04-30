德语媒体：德国车企面临挑战

正在举行中的北京车展上，德国汽车品牌早已没有了一枝独秀的辉煌。而拥堵北京街头的各色电动车中，唯独看不到德国车的踪影。

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，德国各大汽车厂家去年曾誓言，要在电动车领域奋起直追，摆脱不利局面。但至少在今年的北京车展上，还看不出德国车企在电动车领域有任何惊人的表现。这篇题为《德国车企在中国》的评论写道：

“大众汽车去年推出的一些短期方案，最终都以失败告终。ID7型电动车在上海车展上高调亮相，甚至大张旗鼓地宣传这款车型的时代性突破，但到头来，ID7在中国市场上基本无人问津。这一现状再度说明，无论一个汽车厂家有多么悠久的历史，但那些没有充分考虑到中国市场需求的德国设计，最终也将很难被当地消费者所接受。

这对大众而言，无疑是个惨痛的教训。大众集团周边，有很多中国的汽车行业初创公司，他们非常了解本国用户的需求，因此能够在最短时间内推出新款车型，即便电动车产能过剩，但这些新车型还是能收获大量的粉丝。

小米就是最好的例证。迄今为止，这本是一家以生产手机和家用电器为主的企业，但在不足两年时间里，竟然平地打造出一家汽车工厂。小米推出的电动车，在设计和质量方面，完全可以同大众媲美，但其技术水准，却是德国厂家今后两年的奋斗目标。”

2024年北京国际车展上，小米推出的SU7电动车。 图像来源: Jörn Petring/dpa/picture alliance

评论指出，尽管电动车研发领域的“中国速度”，令德国车企陷入被动。不过，这些中国电动车初创公司为了争夺市场份额，正在大打价格战，赔钱买车的不在少数。因此，很多专家认为，在这场残酷的价格战中，一些中国品牌最终会因资金告罄而退出市场。

“有鉴于此，德国厂家有必要制定长远的中国战略。尽管从气候保护的角度而言，这也许是个错误，但今后数年内，内燃机车型或许将成为奥迪、宝马、奔驰、保时捷以及大众的求生法宝。因为，在高档车领域，内燃机仍是中国人的首选。更何况，内燃机车型不仅利润可观，而且德国厂家在这一领域的竞争优势，中国竞争者尚无法企及。”



《法兰克福汇报》发表评论称， 一级方程式赛事退出德国，也从一个侧面说明了德国汽车行业所面临的困境：

“这些天，北京正在举办国际车展。中国工业界在这里满怀自豪地展示他们推出的新车型，参观者也得以亲身感受中国车取得的进步。德国车企当然也不会缺席此次车展，毕竟中国是德国汽车的重要市场。北京车展的有趣之处在于，这里没有人在电动车和内燃机之间厚此薄彼，两种车型都拥有一席之地。而在爱国主义的力挺之下，中国电动车正在大踏步前进。

而在德国，国际车展IAA在各方长年诟病之下，不得不从交通便利的大本营法兰克福移师慕尼黑。能否在慕尼黑立稳脚跟，也还不得而知。原因就在于，我们似乎认为任何事情都应受到指摘。漂亮的汽车？好啊！漂亮的车模？绝对不可以！豪华的汽车秀？太夸张了吧。优美的音乐？太过吵闹。美好的心情？咱这里没有。不要忘记：汽车工业与人的情绪息息相关，触觉嗅觉缺一不可。汽车工业的影响力也远远超越了车辆本身，名表、运动和奢侈品都离不开汽车。汽车工业更是就业岗位的保障。一级方程式和国际车展不仅不会消失，而且会在中国、印度等地蓬勃发展。但在奥迪、保时捷、奔驰、宝马和大众的祖国，一级方程式和国际车展却没有了容身之地？德国是时候反思了！”

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