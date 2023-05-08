德语媒体：德国财长访华为何被取消？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》写道，中国向德国发出矛盾的信号。"北京政府临时取消了联邦财政部长林德纳的访问。林德纳原定周三在中国首都与中国财政部长刘昆等会晤。与此同时，中国外长本周将访问德国。"

文章问道，这是中国政府向自民党发出的信号吗？文章写道："一次筹备已久的会谈因时间排不开而取消，令人猜测，背后另有原因。其中之一或许是与林德纳同属自民党的教育与科研部长施塔克-瓦青格3月底访问台湾。这是德国政府成员超过25年来首次访问北京视为中国领土一部分的台湾。外交部发言人汪文斌当时批评该访问是'恶劣行径'，称中方已向德方提出抗议和表达'强烈不满'。"

文章写道："林德纳自己也曾引发北京当权者的不满。那是2019年。时任自民党首的他访问了香港。在这个英国前殖民地，他不但为亲自民党的瑙曼基金会揭幕，还与反对派代表会面。之后他前往北京时，与共产党高级别代表的会晤突然全部取消了。余下的会谈据称声调也很不舒服。"

德國部長睽違26年訪台，如何避免刺激北京？

中国的乌克兰特使

《新苏黎世报》报道中国派往乌克兰的特使其人是谁。"中国政府宣布，李辉，中国前驻俄大使，将在战争方之间调停。"

文章写道："李辉比恐怕任何其他中国人都更了解俄罗斯政治，这几乎不存疑问。这位1953年出生在东北省份黑龙江的政界人士从2009到2019年担任了十年的中国驻莫斯科大使。在此期间，习近平九次访问俄罗斯。"

文章写道："李辉属于具有很强苏联背景的中国政界人士。他和很多同时代的中国外事官员一样，讲流利的俄语。李曾于1970、1980和1990年代早期在中国外交部苏联与东欧司任职，他是托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基文学作品的爱好者。在此期间，北京两次派他驻中国驻莫斯科大使馆。1991和1992年，李亲身经历了苏联解体。"

文章引述柏林卡内基俄罗斯与欧亚中心的加布耶夫（Alexander Gabuew）说："'选择李作为特使，鉴于其政治经历，是合逻辑的一步。'但他的任命不应被视为北京亲俄立场的证据。习更多是想要一个真正了解该地区的人。……不过李辉的确被认为是对俄友好。作为极少数的外国人之一，他曾被普京授予著名的友谊勋章。"

文章写道："将李辉作为特使派往乌克兰调停，恐怕也是习的一步好棋，好让他的批评者，特别是在欧洲的那些，少了一些论据。但加布耶夫也说：'任命他来调停的决定不意味着，中国真的想要给陷入僵局的事态带来改变。'"

文章引述加布耶夫说："习任命李辉作特使，不会失去任何东西。派这位前外交官出任，更多会给北京在其他阵线上带来收益。'李辉在乌克兰建立联系，可以为北京铺路，在战争将来结束的时候可以参与重建。'"

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