德语媒体：德国财长去北京 行程满话题多

（德国之声中文网） "众所周知，中国乐于将其他国家的一些经过具体实践的理念和创新技术搬到中国，不仅是在汽车、机器人或者高铁技术领域，在成为全球领先经济大国的路上，中国政府也想学习一下工业大国们解决经济问题的方法。也因此在前几年开启了中德高级别财金对话。""明镜在线"（Spiegel Online）本周四（1月17日）发表的一篇文章开篇写道。

在对话中，中方向德国联邦财政的同仁们"取经"，了解德国债务制动的优势、学习财政可持续性的概念等等。高级官员之间的会谈当然也包括在内。本周五联邦财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）将在北京会见主管中国经济的中国副总理刘鹤。

德国央行行长魏德曼（Jens Weidmann）、德国金融监管局(Bafin)主席胡费尔德（Felix Hufeld）将会陪同朔尔茨参加这次会晤。计划中这场会议时长两小时，双方都会谈些什么话题呢？文章进行了分析，40分钟的时间将用于谈及全球经济状况，中国最近的经济问题也将是一个不可避免的话题："中国的出口最近变得疲弱，美国总统特朗普对中国产品征收的惩罚性关税正在产生影响。同时，国内需求也在减弱。德国财政部尚未将这些迹象解读为经济衰退即将到来，理由之一是，这样一来，全球经济也会受到影响。"

文章作者Christian Reiermann写道，一带一路也是话题之一，朔尔茨将会邀请中方加入所谓的巴黎俱乐部（ Pariser Club）："德国的背后考量是，如果北京成为巴黎俱乐部的一员，将会给融资带来更多透明度，但这恰恰是中方不愿意加入的原因。"

另外双方也会就中国收购德国公司进行讨论，不久前德国政府收紧了收购政策。朔尔茨此行会向对方表明，新政策不是针对中国，更多是面对欧盟之外的所有投资者。

双方交谈的内容也涉及到敏感的中国经济问题。自2008年以来，政府债务比率几乎翻了一番，现在占经济产能的50％以上。与此同时，中国企业债务达到国内生产总值的两倍。作者写道，问题的严重程度不仅会给引起中国经济衰退，而且还有可能撼动整个全球经济："问题是，中国是否能听进去来自柏林的警戒和劝告。"

朔尔茨的目标

"德国总理默克尔访华期间总是行程满满，几乎没什么时间在酒店停留，她总是在路上，与各方代表见面。她的副总理朔尔茨的访华之行看起来也如出一辙--在中国仅30个小时的时间，其中包括一夜，他将在北京与多名部长、副总理和学生代表会谈。涉及的话题有债务、银行、保险、贸易政策以及未来的合作。特别是考虑到涉及到多少问题，这个行程计划听起来不免雄心勃勃。"《南德意志报》本周四发表的一篇文章这样形容朔尔茨的中国行。

标题为"中国短期游"（Mal kurz nach China）的文章接着写道，这次访华之旅将被全球日益增长的不安全感蒙上阴影，这种不安全感很大程度上来自于特朗普和他的"美国优先"政策。德国和中国的经济增长都明显减弱。

在出发之前，朔尔茨表示将会与中国进一步发展合作关系，尤其是金融领域，双方将会讨论"如何为德国银行和保险公司打入中国市场"。他希望能达成"有效市场准入的具体进展"，特别是对德国保险公司和银行。

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点