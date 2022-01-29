德语媒体：德国缺乏抗衡中国的意愿和能力

（德国之声中文网）柏林出版的《每日镜报》发表评论称，无论是在体育，还是经济方面，同中国的竞争中，德国和欧洲的处境都变得越来越被动。这篇题为《德国和欧洲缺乏意愿和行动力》的评论写道：

"和平竞争作为一种理念，她的精髓就是在相互尊重的前提下，依照商定的规则展开公平的竞争。各国运动员参加奥运会，就是要本着这一理念去衡量各自的运动成绩。

然而现实和理念之间总是存在差距。而这种差距在2022年显得尤为突出。奥林匹克和平能够得到保持吗？抑或普京会在奥运会期间对乌克兰发动进攻？除此之外，东道主中国应该得到全世界的尊重吗？中国在建造比赛场馆和组织赛事方面，显示出了令人赞叹的效率，更何况这一切都是在疫情状况下完成的。

然而，与此同时，中国也做了很多违背普世价值的事情。他们打压藏人，将维吾尔穆斯林少数民族送进再教育营，镇压香港的民主运动，并对台湾等邻居发出武力威胁。"

评论指出，包括德国在内的欧洲多个国家因国内反对呼声，放弃竞争奥运主办权，以及疫情中暴露出的对中国的经济依赖，都显示出，在同中国的竞争中，德国和欧洲已经处于越来越不利的地位。评论写道：

"欧洲民主国家一向声称，他们基于市场经济和公民参与的社会制度更具优越性，取得的成就也更突出。然而，在证明这种优越性方面，他们却越来越显得力不从心。他们一向拒绝向中国表示敬意，现在却急需努力重新赢得别人的尊重。

无论是在体育方面，还是经济领域，只有相关各方都切实尊重和平、规则和公平性的大前提下，和平竞争的理念才能发扬光大。"

德国外交部长贝尔博克表示，鉴于中国糟糕的人权纪录，她个人不会前往北京参加冬奥会开幕式。《焦点》杂志发表评论称，德国外长的"个人抵制"，恰恰说明她不是一个称职的外交官。评论写道：

"在体育中也是如此：奥运会或者足球世界杯是世界各国彼此接触、认识了解、相互报道和和平竞争的机会。西方抵制1980年莫斯科奥运会的唯一结果是苏东阵营抵制1984年洛杉矶奥运会。这样做没有一方是赢家。当时，冷战局势变得愈发冰冷。体育界已经明白了这一点：抵制意味着外交上的无力。（德国）同中国的关系也并没有改善。贝尔博克同中国外长王毅的下一次会面，值得拭目以待。"

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