 德语媒体：德国绿党为何让北京忧心忡忡 | 媒体看中国 | DW | 28.09.2021

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德语媒体：德国绿党为何让北京忧心忡忡

曾经12次出访北京的德国总理默克尔在中国享有极高的声誉，但新一届德国政府上台后，默克尔推行的温和对华路线还会得到延续吗？

BTW 2021 Deutschland Potsdam Annalena Baerbock

绿党主席之一：贝尔博克

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》撰文指出，即将上台的新一届德国政府可能会改变默克尔较为友好的对华政策，这一点令北京非常担忧。这篇题为《绿党带给北京恐惧》的文章写道:

“对北京来说，无论下一届德国总理是拉舍特，还是肖尔茨，这都不是最大的问题。按照中国官方媒体的报道，基民盟主席拉舍特曾表示，德国的富裕完全依赖于同中国的贸易。肖尔茨则被看作是对中国更为友好的政治家。在中国，即便是级别较低的社民党政治家也都会受到中国共产党极高的礼遇。然而，在北京看来，一旦由绿党政治家出任德国外交部长，其政策将变得难以预料。中国官媒一直在强调，绿党主席之一贝尔博克‘没有从政经验’且一向对中国持批评态度。不过，一般认为，在环保问题上，她也会寻求同中国这一全球最大碳排国开展合作。


事实上，德中关系中尚待解决的细节问题，并不是中国最为关心的。2020年底，默克尔总理在欧盟轮值主席任期内的最后几个星期内，促成了欧中投资协定，以保障双边企业能够进入对方市场。但该协定目前已经被欧盟议会搁置一旁。”

报道指出，德国拟议中的供应链法、中国的5G技术以及知识产权保护问题都是德中关系中的争执焦点，但中国最大的担忧在于，德国以及欧盟会进一步同美国结盟。文章写道：


“中国颇具影响力的《光明日报》周一发表评论称，贝尔博克在选战期间自觉自愿地‘走到了美国一方’，宣称要采取强硬的对华路线。中国国家开发银行专家吴志峰提出的战略建议是，中方应当对德国和欧盟采取刚柔并济的策略，鼓励欧洲以独立自主的姿态出现在国际舞台上，而不去参加美国总统拜登主导的抗中联盟。

Belgien l Videokonferenz zu Investitionsabkommen zwischen EU und China

默克尔总理极力促成的《欧中投资协定》已被欧盟议会搁置一旁。

但问题在于，一旦迄今为止对华政策的基础不复存在，北京又能给欧洲提供什么好处呢？上周，欧盟驻华商会以前所未有的强硬口吻抱怨，中华人民共和国正在努力摆脱对外国的经济依赖，德国技术也将因此面临挑战。德国工业联合会也证实，中国聚焦‘自给自足’将会使欧洲企业在中国这一重要市场的前景变得更为黯淡。绿党主席贝尔博克今年八月曾在《法兰克福汇报》撰文批评北京的‘不正当手段’，并呼吁实施‘不同以往的对华政策’。她写道：德国不能继续屈从于一个专制政权了。”

中国要减少“非医学需要的”人工流产

中国国务院周一发布指导意见，宣称将致力于减少“非医学需要的”人工流产。该指导方针并没有具体说明政府是否会以及如何限制堕胎。瑞士出版的《新苏黎世报》认为，这是中国政府遏制人口减少趋势的一个新举措。该报写道：

“尽管当局取消了一胎化政策，但近年以来堕胎个案却一直在增加。在2014年至2018年期间，中国的平均堕胎个案为每年970万，比2009年至2013年平均增加了51%。有鉴于此，中国新发布的指导方针是否能扭转人口走势，显然是值得怀疑的。

越来越多的夫妇不愿意要孩子，其主要原因是大城市中高昂的生活成本。幼儿园、中小学、大学学费以及房价，过去几年都在一路飙升。为了遏制不断上涨的教育费用，政府前不久已经下令，今后不得运营以盈利为目的的补教机构。”

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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