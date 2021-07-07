德语媒体：德国第二，谁来当第一？

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》注意到了中国机械制造行业超过了德国，成为出口冠军。该报就此刊发了题为"第二名也已足够好"的评论，呼吁德国人不必为此太伤心。

"全世界本来有很长的时间为中国崛起做好心理准备。中国政府系统性地规划了崛起。2015年，北京正式出台了'中国制造2025'规划，旨在将中国打造成工业强国。而中国在2020年就成为机械制造出口冠军，则可以归因于新冠病毒。疫情在中国开始，但是这个国家很快就实现了强劲复苏，与此同时其他国家则深陷泥潭。明年德国很可能会重夺冠军宝座，但这也只会是暂时的。在可以遇见的将来，中国将牢牢占据龙头地位。西方政界及商界必须为此做好准备，而且必须比现在的准备更为充分。"

"其他国家也为中国崛起为出口冠军做出了重要贡献。他们向中国转移了技术、知识以及产能。造成这一现象的原因有许多：中国体量巨大的新兴销售市场、低廉的生产成本----尽管近年来中国的低成本优势已经显著降低。"

"德国企业以前在本土或者其他发达国家的工厂里制造商品，并售往中国；如今，他们在中国设厂生产，商品不仅仅在中国市场销售，还出口到世界各地。德国机械制造行业联合会(VDMA)下属的成员企业中，超过十分之一的企业在中国拥有生产线。"

"北京正在实现'中国制造2025'的道路上昂首迈进。在科技领域，中国已经大步追赶上传统工业国。在国际市场上，尤其在建筑机械、农用机械、动力机械等大规模量产领域，中国厂商正在和德国、美国、日本、意大利的企业展开激烈竞争。"

"这是一场极不公平的竞争，北京为中资企业提供出口补贴，也并不遵守经合组织(OECD)的竞争规范。中国也不必那样做，因为它根本就不是经合组织的成员。中国固然可以加入经合组织，但是让中国去遵守经合组织规定的尝试，很有可能是徒劳的。"

文章接着指出，另一方面，德国企业也应该努力增强自己的竞争力。"德国企业应当更加贴合那些中国产品畅销的市场的需求。在那里，简单、耐用、廉价的产品广受欢迎。研发出这类产品，同样也是杰出的工程成就。一旦简单、廉价产品的性能及其配套售后服务为客户提供了积极体验，这些客户就会对厂商保持忠诚，就有可能购买更多其产品。"

"此外，德国企业在选址设厂时，也应该拓展其遴选标准。仅仅考虑巨大的市场体量是不够的，尤其是那个国家不太重视民主价值观、不太重视公正的劳工环境时。向那样的市场投资，只会强化威权统治着或者独裁统治者的地位。这听上去似乎有些天真。同样天真的还有'投资和贸易可以促使中国民主转型'之想法。就目前来看，这不太可能。"

维也纳出版的奥地利《标准报》则刊文分析了美军撤离阿富汗后的地缘政治形势。评论以"美国放弃阿富汗"为题，注意到了塔利班近年来日趋温和，也注意到了中国对阿富汗局势的影响力。

"对于所有狭义上以及广义上的周边国家而言，美军撤离都构成了安全挑战。有些国家会趁机利用这一局面，比如伊朗(假如与美国的维也纳会谈无法取得成果)，又比如俄罗斯。中国则会拓展其地缘政治影响力，北京希望能够避免在其周边出现一个伊斯兰极端主义政权。"

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