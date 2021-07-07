 德语媒体：德国第二，谁来当第一？ | 媒体看中国 | DW | 08.07.2021

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德语媒体：德国第二，谁来当第一？

《南德意志报》点评了中国机械制造业超越德国成为出口冠军一事，认为中国崛起为世界第一是迟早的事，大家应早做心理准备。《标准报》则注意到了美军撤离阿富汗后的中国角色。

图为海德堡印刷机的生产车间

受疫情等因素的影响，德国机械制造业出口冠军的宝座首次被中国夺走。图为海德堡印刷机的生产车间

 (德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》注意到了中国机械制造行业超过了德国，成为出口冠军。该报就此刊发了题为"第二名也已足够好"的评论，呼吁德国人不必为此太伤心。

"全世界本来有很长的时间为中国崛起做好心理准备。中国政府系统性地规划了崛起。2015年，北京正式出台了'中国制造2025'规划，旨在将中国打造成工业强国。而中国在2020年就成为机械制造出口冠军，则可以归因于新冠病毒。疫情在中国开始，但是这个国家很快就实现了强劲复苏，与此同时其他国家则深陷泥潭。明年德国很可能会重夺冠军宝座，但这也只会是暂时的。在可以遇见的将来，中国将牢牢占据龙头地位。西方政界及商界必须为此做好准备，而且必须比现在的准备更为充分。"

"其他国家也为中国崛起为出口冠军做出了重要贡献。他们向中国转移了技术、知识以及产能。造成这一现象的原因有许多：中国体量巨大的新兴销售市场、低廉的生产成本----尽管近年来中国的低成本优势已经显著降低。"

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虽然疫情肆虐，德国去年仍向中国出口了价值950亿欧元的产品,中国有此取代法国，成为德国的第二大出口市场。

多年以来都对中国保持友好立场的德国机械界近日异乎寻常地发布了一份语气严厉的声明，指出中国在众多领域早已不是发展中国家，呼吁德国和欧盟审查其贸易政策。

机械制造是德国经济的一个重要支柱。不过中国厂家正急起直追。中国制造会在近期内超越德国吗？张丹红和Andreas Becker带着这个问题在汉诺威工业博览会上走访了德国和中国的展商。

"德国企业以前在本土或者其他发达国家的工厂里制造商品，并售往中国；如今，他们在中国设厂生产，商品不仅仅在中国市场销售，还出口到世界各地。德国机械制造行业联合会(VDMA)下属的成员企业中，超过十分之一的企业在中国拥有生产线。"

"北京正在实现'中国制造2025'的道路上昂首迈进。在科技领域，中国已经大步追赶上传统工业国。在国际市场上，尤其在建筑机械、农用机械、动力机械等大规模量产领域，中国厂商正在和德国、美国、日本、意大利的企业展开激烈竞争。"

"这是一场极不公平的竞争，北京为中资企业提供出口补贴，也并不遵守经合组织(OECD)的竞争规范。中国也不必那样做，因为它根本就不是经合组织的成员。中国固然可以加入经合组织，但是让中国去遵守经合组织规定的尝试，很有可能是徒劳的。"

文章接着指出，另一方面，德国企业也应该努力增强自己的竞争力。"德国企业应当更加贴合那些中国产品畅销的市场的需求。在那里，简单、耐用、廉价的产品广受欢迎。研发出这类产品，同样也是杰出的工程成就。一旦简单、廉价产品的性能及其配套售后服务为客户提供了积极体验，这些客户就会对厂商保持忠诚，就有可能购买更多其产品。"

"此外，德国企业在选址设厂时，也应该拓展其遴选标准。仅仅考虑巨大的市场体量是不够的，尤其是那个国家不太重视民主价值观、不太重视公正的劳工环境时。向那样的市场投资，只会强化威权统治着或者独裁统治者的地位。这听上去似乎有些天真。同样天真的还有'投资和贸易可以促使中国民主转型'之想法。就目前来看，这不太可能。"

新冠疫情爆发后，中国积极向阿富汗提供防疫物资

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维也纳出版的奥地利《标准报》则刊文分析了美军撤离阿富汗后的地缘政治形势。评论以"美国放弃阿富汗"为题，注意到了塔利班近年来日趋温和，也注意到了中国对阿富汗局势的影响力。

"对于所有狭义上以及广义上的周边国家而言，美军撤离都构成了安全挑战。有些国家会趁机利用这一局面，比如伊朗(假如与美国的维也纳会谈无法取得成果)，又比如俄罗斯。中国则会拓展其地缘政治影响力，北京希望能够避免在其周边出现一个伊斯兰极端主义政权。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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