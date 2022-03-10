德语媒体：德国离不开中国市场吗？

（德国之声中文网）欧盟方面表示，如果中国选择站在"侵略者一方"，将会对欧中经济关系带来严重后果。《法兰克福汇报》发表报道指出，俄罗斯军队侵入乌克兰，导致大批欧洲企业撤出俄罗斯市场之后，现在要求这些企业也同样撤出中国市场的呼声也越来越高。这篇题为《中国风险》的报道写道，德国经济对中国市场高度依赖，德国经济能够承受得起失去中国市场所带来的冲击吗？

"表面看来，德国经济确实对中国市场有极高的依赖性。去年，中华人民共和国已经连续第六年成为德国最重要的贸易伙伴。双方贸易总额高达2450亿欧元，比上一年递增了15%。尤其是手机、游戏以及服装类产品的进口量急剧攀升，已经成为德国人日常生活中不可或缺的的部分。德中两国的国民经济已经紧密地交织在一起。和主要向德国输出天然气和原油的俄罗斯不同，德中经济的密切联络主要体现在企业层面的合作上。

按照德国政府科研及创新委员会提供的数据，在13个单项技术产品中，数码化强国-中国在其中9项是德国最重要的进口来源国。但细究之下，也不难发现：'大多数来自中国的产品都是可以用其他产品所替代的。'慕尼黑Ifo研究所外贸事务专家弗拉赫（Lisandra Flach）如是说。弗拉赫同同事一道，对德国企业的供应链开展了研究，他们希望搞清楚，德国工业所需的哪些重要部件来源于单一国家，以及特定情形下，这些部件有无可能用其他国家的产品予以替代。调研的结果让人如释重负：德国进口产品中这类所谓的'依赖性产品'占比只有5%，而其中中国产品的占比仅有区区的3%而已。弗拉赫表示：'这些中国产品主要包括化工、制药和五金产品。'比如用于冰箱、微波炉或电脑的磁铁，以及安定片等药物里所需的杂环化合物等等。基于这项调研，从中国进口产品中的绝大多数都是可以替代的。弗拉赫说：'不一定所有产品都能在短期内找到替代产品，但德国供应链也是非常广泛而多元的。'

相较于德国对中国产品的战略依赖，中国庞大的市场对德国企业更为重要。比如大众公司去年44%的销售额都来自于该公司的'第二故乡'中国。过去20多年来，一直在密切关注中国汽车市场的企业顾问塞伯特（ Jochen Siebert）表示，德国汽车工业需要制定一个备用方案，以便发生危机时，填补失去中国市场而产生的空缺。'一旦中国武力攻台，德国企业就将不得不离开中国。'令人意外的是，塞伯特认为，德国企业是有能力告别中国市场的，他说：'德国汽车工业对中国市场的依赖程度并没有想象中的那么大。短期内撤离中国这一巨大市场，当然会带来痛苦。但五到十年之内，其他市场就可以填补销售额和盈利方面的损失。'他表示，即便是对大众这样的汽车企业来说，问题也没有想象中的那么大。中长期内，大众公司也可以像其竞争对手丰田一样，逐步将市场转移至美国和包括印尼和越南在内的东南亚国家后，销量提升了两百万辆，从而填补了退出中国市场的损失。事实上，德国车企在中国的销量现在就已呈现下降趋势，而且还要将一半盈利交给中方合资伙伴。"

文章指出，中国经济的增速已远不如前，本土汽车企业发展又极其迅猛，因此对德国汽车工业来说，中国市场的黄金时代已经成为过去。

"中国国家主席习近平周三同德国总理肖尔茨通话时提出警告称，乌克兰危机可能会对中国经济产生负面影响，从而导致全球经济的下滑。但基尔世界经济研究所的马尔可夫（Hendrik Mahlkow）仍然认为，德国经济拥有强大的竞争实力，可以通过向其他国家的出口弥补中国业务的损失。那么，如果欧盟全面退出中国市场将会付出怎样的代价呢？来自基尔的世界经济研究者马尔可夫认为：短期内这将是一个痛苦的过程，但长远来看，这一举措只会使德国国民生产总值下降一个百分点。"

同中国相比，普京威权统治下的俄罗斯社会还存在一定程度的自由，反对党甚至还可以推出自己的总统候选人，当然前提条件是这些候选人受欢迎的程度不能超越普京。但是对乌克兰发动侵略战争后，俄罗斯显然加快了"中国化"进程，加强网络监控就是一个明显的例子。《日报》就此写道：

"多年来，这种高度戒备的状态在中国早已成为常态。普京目前正在为因特网建造的'高墙'，北京十多年前就已建造完毕。中国监控技术高度发达，技术落后的俄罗斯完全不能同日而语。毫无疑问，打造一个与外界隔绝的平行世界，对普京也相当有吸引力，但他是否有能力做到这一点，却很值得怀疑。

美国一家通讯社要求匿名的摄影师表示，他在北京和莫斯科都工作过，他认为两者的区别在于，同中国相比，俄罗斯通往自由的大门有很大的缝隙，想重新关上这扇门几乎是不可能的事情。"

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