德语媒体：德国社会严重低估中国风险

布林肯访华，美中双方似乎在各说各话，《法兰克福评论报》就此点评说，中国与西方分歧进一步扩大之趋势似乎难以阻挡。《莱茵邮报》则继续关注德国本周曝出的多起中国间谍案件，认为德国各界依然没有意识到中国首先应该是对手，而非伙伴。

（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的《莱茵邮报》继续关注本周震动德国政坛的多起中国间谍案件。该报以“中国依然是系统性对手 - 大学还有城市必须明白这一点 ”为题，刊发评论指出，其中的一起案件和杜伊斯堡-埃森大学有关，这说明德国社会依然严重低估德中合作的风险。

“批评者认为，‘一带一路’项目就是中共的一步地缘政治妙棋：万里之遥的欧洲一旦对中国产生了经济依赖性，那里的民主国家就会对台海局势或者新疆被压迫维吾尔人的处境视而不见，因为对华经济制裁很有可能会伤及欧洲自身。”

文章随后结合最新的报道指出，被捕的间谍嫌疑人与杜伊斯堡-埃森大学的自动驾驶技术研究人员有密切接触，但相关技术是否流入中国、是否会被北京运用于军事目的，目前还不清楚。

“有必要在这个问题上提升敏感度。今后，科研人员需要尽力关注自己的合作对象究竟是谁、研究成果是否会引发军方的兴趣。毕竟，自动驾驶技术可以运用于汽车，也可以应用于携带武器的军用无人机。”

“杜伊斯堡市政府也需要做好自己的功课。市府官网还在说，杜伊斯堡有意扩大和中国的合作关系。这样的时间点简直是糟糕透顶。但愿最新的几起案件能够让所有参与方都了解到与中国合作的风险。去年，德国外长贝尔博克(Annalena Baerbock)将中国称为‘系统性对手’。各个城市以及高校也应该跟进这一导向。”

布林肯在北京与习近平会晤 图像来源: Mark Schiefelbein/REUTERS

《法兰克福评论报》以“美国国务卿访华 - 友善地回绝 ”为题，刊评指出，西方与中国之间的距离正在进一步拉大。

“德国总理肖尔茨不久前访问中国时对中共领导层几近奉承，美国国务卿布林肯此次访华则口无遮拦。然而，两种策略都会导致相同的结果：中国与西方民主国家之间的分歧越来越大。”

“这在俄乌战争问题上尤为明显。中国竭力支持普京政权，同时也不想参加计划在瑞士举行的和平会议。在经济上同样如此：中国人的电动汽车过剩产能让欧美竞争对手备受压力，与此同时却日益封闭本国市场。”

“要是中国与西方的关系进一步恶化，那么双方依然在对话这件事本身就足以让人庆幸。这不是什么好兆头：在气候保护等重大议题上，根本离不开与中国的合作。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。