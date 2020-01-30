德语媒体：德国的华为之争接近尾声

（德国之声中文网）柏林《每日镜报》周一报道称，执政的基民盟基社盟议会党团就德国5G网建设的讨论已经接近尾声。周一联盟党内部会议上，将就5G网建设中是否采用华为设备制定立场性文件，并于周二提交议会党团代表团表决。《每日镜报》获得的文件草案显示，联盟党不再完全排除采用华为设备的可能性。该报写道：

"文件称，对于外国网络设备提供商提出的新的安全要求将被纳入电子通讯法和信息技术安全法2.0。最终版本的文件称，只有'完全并且可核查地排除外国政府对德国5G网的影响，'的前提下, 方可认为一个网络设备供应商是安全且可靠的。同此前的文本相比，这里没有将核心网和门户网予以区别对待。新文本称，未来网络的构架将带来新的风险，因此有必要为门户网、运输网和核心网制定出'相应的安全规范'。这显然是对党内要求排除华为和中兴设备者所作出的妥协。"

基民盟基社盟内部在5G网建设中是否可以采用华为设备问题上一直争吵不休，以联邦议院外交委员会主席吕特根（Norbert Röttgen）为首的大约50名联盟党联邦议员拒绝在德国5G网建设中采用华为设备。《商报》报道称，联盟党高层制定出的妥协方案，并不一定会被党内的抵制华为派所接受。该报写道：

"本施迪尔（Christoph Bernstiel）和吕特根等华为反对派早已明确表态，'安全政策的考量'使得德国不能采用中国的5G网设备。他们担心，中国可以利用华为技术，刺探德国经济情报、破坏德国的移动通讯甚至胁迫联邦政府。德国外交部和联邦情报局也表露了类似的担忧。

本施迪尔和吕特根不会接受现有文本的内容。目前无法确定有多少议员会支持他们两人的主张，但就目前情况来看，他们很难获得多数人的响应。尽管如此，反对采用中国设备的一派仍坚持，如果联盟党议员党团不能提出更好的妥协方案，他们就会推出自己的对应提案。本施迪尔明确表示：'文本中必须明确指出，授权一家设备供应商参与建设之前，必须对其可信度进行审核。' 一份方针性文件竟引发如此激烈的争执，在以纪律严明著称的基民盟内部实属罕见。这也显示出，经过历时数月的争论，正反两派的神经已经紧绷到何等程度。

过去一年以来，有关5G网设备的讨论已经从一个边缘议题演变成了大政方针的讨论。讨论的范畴也早于不仅仅局限于华为一家企业，而是直接涉及到德中关系，涉及德国应如何面对一个建立了数码式监控体制的大国、一个挑战西方体制的大国。这场争论也同联盟党的形象密切相关。基督教民主联盟一向将自己视为德国内政外交安全的保障。然而，当其他西方国家出于安全考量彻底排除或严格限制华为参与5G网建设的时候，德国的基民盟籍总理默克尔却在为这家中国企业参与德国5G网建设铺平道路。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]