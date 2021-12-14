德语媒体：德国的中国难题

九月份的联邦大选中，对华政策曾是重要选战议题之一。反对党批评默克尔政府出于经济利益，对北京一味姑息迁就。
（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论指出，三党联合政府虽然上台刚刚一周，但其对华政策的表述，社民党、绿党和自民党却有明显区别，三党对华立场的唯一共同点就是比选战期间温和了许多。这篇题为《德国的中国难题》的评论写道：
"自民党籍财政部长林德内强调说，'中国市场对德国经济具有特殊的意义'。这句话显然道出了问题的实质。直截了当地说就是：在经济领域，德国已经对中国产生了依赖。这个拥有14亿人口的超级市场已成为德国第二大出口目的地，仅次于美国。
德国联合政府中不同政党在对华政策问题上表现出的差异，也使一个令人不爽的问题被抬上了台面：对工业大国德国来说，中国这个颇具争议的大客户难道已经变得不可或缺了吗？让事实来讲话，问题会变得简单得多。中国市场如此巨大，发展又如此迅猛，放弃中国业务完全不是一个选项。过去二十年当中，德国的汽车、机械制造、电子技术以及化工产业，从中国的经济奇迹中获取了巨大的利润。
但简单强调中国市场的不可或缺性，也难免以偏概全。因为持这种观点的人显然忽视了中国商机带给德国经济的风险。中美之间的制度之争仍在继续。美国现任总统拜登对北京的措辞虽然有别于前任特朗普，但其贸易政策却完全延续了前任的强硬路线。而对华贸易战的实际目的则是要在地缘政治的争夺中占据上风。"
评论作者Marcus Theurer 认为，一旦贸易战激化，世界将被划分为两个相互对立的经济阵营：以美国为首的西方阵营和以中国为首的东方阵营。届时德国将面临选边站的难题。评论写道：
"欧洲自身也拥有强大的经济实力，还不至于沦为被两大阵营踢来踢去的皮球。但不能排除的是，欧洲和德国有朝一日会不得不在两大经济阵营间选边站。很难想象届时德国政府会站在中国一边，毕竟这是一个监控无所不在的高科技专制政权。
鉴于中国对德国经济的重要意义，但愿选边站的这一天永远不会到来。但一厢情愿显然并不能解决问题，与其如此，出口大国德国及其众多企业更应当考虑减少对华依赖、转向其他市场的可能性，尽管这会是一条充满挑战和困难的道路。"
过去几天以来，俄罗斯在俄乌边界集结军队，成为国际舆论最为关注的焦点。但《商报》指出，同俄乌冲突相比，另一个冲突热点台湾海峡的危险性也毫不逊色。《商报》写道：
"不同于乌克兰的是，在台海问题上，美国总统拜登并没有排除军事参与的选项。前不久，当拜登被问及中国武力攻台时，美国会如何反应时，拜登表示：'我们将履行盟友义务。'白宫随后虽然做出澄清，强调美国并没有改变台海问题上的'战略模糊'立场。所谓战略模糊意味着，美国坚持支持台湾的立场，但并不明确表达中国武力攻台时美国会做出如何的反应。
然而，值得注意的是，近来美国的盟友澳大利亚和日本，均对北京发出了明确的警告。种种迹象表明，亚洲安全政策可能已经进入了出现转折的关键时刻。澳大利亚国防部长达顿新近接受报章采访时表示：'如果美国一旦采取措施，澳大利亚不提供支持，是无法想象的。'"
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德国总理肖尔茨刚上任就面临是否和美国一道外交抵制北京冬奥会的难题。德国波恩大学政治学教授辜学武在接受德国之声专访时指出，新政府在这个问题上的模糊表态应该是在争取时间和欧盟伙伴协商共同对策。而分析“交通灯”三党联合执政纲领文件中关于中国的表述可以看出，新政府并不打算和中国正面对抗。
来自绿党的德国候任外长贝尔博克接受媒体采访时表示将会实行价值观为导向的外交政策，同时不排除外交抵制北京冬奥会的可能。对此中国驻德国大使馆做出回应，警告“德方个别政客”不要过分强调两国之间的分歧并上升到制度竞争层面。