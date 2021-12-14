德语媒体：德国的中国难题

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论指出，三党联合政府虽然上台刚刚一周，但其对华政策的表述，社民党、绿党和自民党却有明显区别，三党对华立场的唯一共同点就是比选战期间温和了许多。这篇题为《德国的中国难题》的评论写道：

"自民党籍财政部长林德内强调说，'中国市场对德国经济具有特殊的意义'。这句话显然道出了问题的实质。直截了当地说就是：在经济领域，德国已经对中国产生了依赖。这个拥有14亿人口的超级市场已成为德国第二大出口目的地，仅次于美国。

德国联合政府中不同政党在对华政策问题上表现出的差异，也使一个令人不爽的问题被抬上了台面：对工业大国德国来说，中国这个颇具争议的大客户难道已经变得不可或缺了吗？让事实来讲话，问题会变得简单得多。中国市场如此巨大，发展又如此迅猛，放弃中国业务完全不是一个选项。过去二十年当中，德国的汽车、机械制造、电子技术以及化工产业，从中国的经济奇迹中获取了巨大的利润。

但简单强调中国市场的不可或缺性，也难免以偏概全。因为持这种观点的人显然忽视了中国商机带给德国经济的风险。中美之间的制度之争仍在继续。美国现任总统拜登对北京的措辞虽然有别于前任特朗普，但其贸易政策却完全延续了前任的强硬路线。而对华贸易战的实际目的则是要在地缘政治的争夺中占据上风。"

评论作者Marcus Theurer 认为，一旦贸易战激化，世界将被划分为两个相互对立的经济阵营：以美国为首的西方阵营和以中国为首的东方阵营。届时德国将面临选边站的难题。评论写道：

"欧洲自身也拥有强大的经济实力，还不至于沦为被两大阵营踢来踢去的皮球。但不能排除的是，欧洲和德国有朝一日会不得不在两大经济阵营间选边站。很难想象届时德国政府会站在中国一边，毕竟这是一个监控无所不在的高科技专制政权。

鉴于中国对德国经济的重要意义，但愿选边站的这一天永远不会到来。但一厢情愿显然并不能解决问题，与其如此，出口大国德国及其众多企业更应当考虑减少对华依赖、转向其他市场的可能性，尽管这会是一条充满挑战和困难的道路。"

过去几天以来，俄罗斯在俄乌边界集结军队，成为国际舆论最为关注的焦点。但《商报》指出，同俄乌冲突相比，另一个冲突热点台湾海峡的危险性也毫不逊色。《商报》写道：

"不同于乌克兰的是，在台海问题上，美国总统拜登并没有排除军事参与的选项。前不久，当拜登被问及中国武力攻台时，美国会如何反应时，拜登表示：'我们将履行盟友义务。'白宫随后虽然做出澄清，强调美国并没有改变台海问题上的'战略模糊'立场。所谓战略模糊意味着，美国坚持支持台湾的立场，但并不明确表达中国武力攻台时美国会做出如何的反应。

然而，值得注意的是，近来美国的盟友澳大利亚和日本，均对北京发出了明确的警告。种种迹象表明，亚洲安全政策可能已经进入了出现转折的关键时刻。澳大利亚国防部长达顿新近接受报章采访时表示：'如果美国一旦采取措施，澳大利亚不提供支持，是无法想象的。'"

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