德语媒体：德国病毒学家何以被中国当作宣传工具?

（德国之声中文网）上周，德国电视二台的一次关于新冠疫情的访谈节目中，病毒学家亚历山大·科库勒（Alexander Kekulé）发表了一系列有关新冠疫情的新观点。比如，他说目前蔓延全球的新冠病毒最初出现在意大利北部，这是一种传染性更强的基因变异体。但他同时也强调，新冠病毒本身来自中国，而在意大利发生了基因变异。《世界报》以《德国病毒学家成了中国的宣传工具》为题，报道了这次电视访谈在中国成为新闻热点的经过。文章写道：

"毫无疑问，这位病毒学家是想通过电视访谈节目普及关于新冠疫情的知识。但他却在毫不知情的情况下，成了中国宣传机器中的重要角色。电视访谈节目播出两天后，党的宣传机构就转述了他的观点，不过，他的观点已被掐头去尾断章取义。官方电视台CGTN写道：'德国著名病毒学家表示，新冠病毒并非来自武汉。'而科库勒在电视节目中的深入阐述，则完全没有被提及。

中国宣传机器借助德国病毒学家之口散布虚假信息，显然是经过深思熟虑的。几个月以来，北京一直试图撇清同新冠疫情的干系。今年三月，中国外交部发言人赵立坚在未提供任何证据的情况下，发布了有关美军将病毒带入中国的阴谋论。

新冠疫情爆发一年后，中国已基本了控制了局面。虽然偶尔仍会出现地方性的少量病例，但至少在北京的话语系统里，这些病例都是由境外输入的。前不久，《环球时报》就报道称，德国进口的猪肘令天津一家冷库的工人感染了新冠病毒。"

《世界报》文章写道，中华人民共和国正在努力打造这样一幅画面：新冠病毒并非出自中国，而是来自欧洲。这种病毒在武汉被发现之前，已经存在于世界其他地区。官媒《中国日报》副主编甚至发布推文称："武汉是境外输入病毒和种族主义妖魔化的牺牲品"，作为证据，他发布了科库勒电视访谈节目的链接。《世界报》接着写道：

"几个月以来，世界卫生组织一直在等待中国方面为其代表团发放入境许可。代表团的目的是调查疫情源头。病毒何时变异传染给人类，目前仍不得而知。有鉴于此，世界卫生组织代表团的丹麦籍成员安巴雷克（Peter Ben Embarek）上周曾表示，他希望能够拜访武汉野生动物市场最先被感染的患者。今年二月就曾前往中国的世卫组织第一支代表团，则未能获准前往武汉这家野生动物市场。"

中国外交部发言人赵立坚有关澳大利亚军队在阿富汗乱杀无辜的推文，招致澳大利亚方面的强烈抗议。《商报》发表评论称，中国的战狼外交最终只会损害中国自身的利益。评论写道：

"中国希望以此给外部世界一个强烈信号：不要招惹中国，更不要追随美国的对华强硬路线。否则，中国会予以强硬回击。有一点却是北京不能或不愿理解的，那就是，北京的这种行为会加剧欧洲和世界各国的陌生感。最终也只会产生负面效果，因为各国政府会奋起自卫。

北京原本希望通过区域全面经济伙伴关系协定RCEP加强同亚洲各国的关系。但有了澳大利亚的前车之鉴，这些国家想必会深刻反思，进一步加强对中国的经济依赖是否还是个明智之举。

而对中国持批评态度的国家，则有了进一步加强团结的理由，以便形成应对中国经济压力的反制力量。种种迹象表明，美国和欧洲之间正在建立这种联盟。"

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