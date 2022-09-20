 德语媒体:德国用什么来摆脱对华依赖? | 媒体看中国 | DW | 21.09.2022

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德语媒体:德国用什么来摆脱对华依赖?

《法兰克福汇报》指出，如果强行和中国经济脱钩，至少在短期会给风雨飘摇的德国经济造成难以承受之痛。自民党副主席在《时代周报》的一篇客席评论则指出，要想摆脱对华依赖，德国以及欧洲还有很多准备工作要做。

在中美体制竞赛日趋白热化的今天，以汽车产业为代表的德国经济应该怎样站队？

在中美体制竞赛日趋白热化的今天，以汽车产业为代表的德国经济应该怎样站队？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"汽车产业陷入中国难题"为题，刊发评论指出，德国政府正要求德国企业降低对中国依赖性乃至逐步脱钩，但是这一动机正确的长期目标，眼下却会给飘摇的德国经济造成难以承受之痛

"政界提出的要求是可以理解的。自从俄罗斯发动侵略乌克兰的战争以来，北京和莫斯科就在进一步接近，而围绕德国企业对中国依赖性问题的争论也越发激烈。现在，德国经济部长哈贝克(Robert Habeck)想要为德企中国业务踩刹车，公开要求更加强硬地对付中国专制政权。可是德国汽车产业却对此充耳不闻。其实这也是可以理解的。"

"大众、宝马、奔驰等德国车企将中国这一全球最大汽车市场视作命脉。沃尔夫斯堡、慕尼黑、斯图加特总厂的就业岗位，是依靠中国得到保障的。要是政界出于地缘政治或贸易政策因素真想对德企中国业务施压，就必须让其行动与言论相符。"

"假如德企中国业务变得不具备吸引力，他们自然就会放弃中国生意。可是，和欧俄关系不同，在当前脆弱的经济形势下撤出中国业务将会造成难以承受的痛苦。不论政界的动机有多么高尚，每一个政客都必须清楚这一点。"

位于杜塞尔多夫的华为德国总部

位于杜塞尔多夫的华为德国总部

《时代周报》网站刊登了由德国执政联盟的自民党副主席Johannes Vogel撰写的客席评论。文章以"我们需要对华关系压力测试"为题，刊发评论指出，西方必须从对俄关系中吸取教训，严肃对待中国这个体制竞赛对手。

"面对中国国家主席习近平，我们必须吸取俄乌战争的苦涩教训。在处理紧迫问题的同时，我们绝对不能忽视长期层面的重要问题，在过去几年，这种忽视发生得太频繁。换而言之，普京之后还有习近平，因此我们必须在德国、欧盟以及全球层面采取措施。"

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欧盟驻中国商会9月21日最新公布的报告指出，受到清零防疫、意识形态挂帅等多方面因素的影响，中国对外国企业投资建厂的吸引能力正在减弱。以往对中国趋之若鹜的欧洲企业，如今正忙着为其中国业务止损。

"首先我们需要扪心自问：德国是否为和中国的体制竞赛做好了准备？产业链、供应链、原材料、基础设施……德中之间的相互嵌合、相互依赖涉及诸多方面。经济界警告说，德中经济相互嵌合的程度远超俄罗斯，这一观点无疑是正确的。但也正因此，我们更需要坦诚、全面地予以审视：哪些嵌合会攸关安全？哪些又不会？在这一问题上，我们必须关注具体的依赖性。比如，在德国的通信网络中，到处都有中国设备。至少在最新的5G网络建设中，德国及时予以阻止。在这里发现问题并不至于引起恐慌，但是却有助于让我们批判性地予以审视，并做好准备。否则，俄罗斯天然气管道的'年度检修'就会变成来自北京的新威胁。所以，我们需要尽快进行一次对华关系压力测试。"

作者接着指出，在欧洲层面上，欧盟需要尽快形成对外一致的清晰立场，方能在今后的体制竞赛中争得足够的话语权。为此，欧盟必须摒弃需要所有成员国一致同意方能形成决议的旧原则。

"其三：原则上，面对体制性挑战，全球的市场经济民主国家都必须更紧密地团结起来。我们必须现在就更加积极地和大西洋沿岸、太平洋沿岸地政治自由国度推进自由贸易，用'跨越中国外贸战略'取代对华依赖。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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