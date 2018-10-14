德语媒体：德国法官的VIP中国之旅

（德国之声中文网）《时代周报》写道："海弗曼（编者注：为假名）与另外9位德国司法工作者乘坐一辆大巴，在三辆警车的护送下，行驶在百万人口城市乌兰浩特被封锁的六车道马路上。……兴安盟中院的人们在等待我们。"

"这趟旅程要归功于施罗德。……他于1999年开启了德中法治国家对话。自2011年以来，两国法官代表团互访。2018年夏天是来自柏林和勃兰登堡州的代表团。……在10天内，他们要访问两个省份的基层、中级和高级人民法院，每个地方停留不到24小时。"

"从北京高级人民法院开始，就令人震惊。代表团在四楼面对着一个巨大的LED屏幕。……这是中国司法的星象图。从这里可以收看该国28000个法庭的音像……不过，这不单只有老大哥能看，每个人都可以在互联网上选播。"

"有时也令海弗曼羡慕，比如这里使用麦克风和语音识别自动记录所有审理过程。在德国，法官旁边还有一位笔录员。……从食堂的免费午餐以及法院内部的健身房来看，海弗曼有那么一刻觉得社会主义更好。他的法院连自动饮料贩售机都没有。"

"现在前往乌兰浩特。那里的中级人民法院要举行一个两国民法比较座谈会。……座谈会结束后，海弗曼发现：两国的法律规定相差并不远。中国这个文明古国、孔子的诞生地自愿选择按照德国法律的规则与工具解决争端。"

"接下来乘飞机前往与蒙古边界处的阿尔山市。在当地法院，我们旁听了一次民事调解。……特别是法官的交流方式不同。在那里是这样的：'我问您答！'案件是有关一笔仅部分还清的5万元私人贷款。被告的一对夫妇没有争辩。……法官最后提出调解方案。……就是这样，没有讨论。法官既没有考虑最初的利息就可能是不道德的，也没有关心社会弱势的被告是否有能力还款。"

"越深入内陆省份，待客的热情越高涨。……我们从法院的活动回到宾馆后发现，我们房间内头一天穿的衣服已经洗好了，尽管我们并没有定这个服务。我们一路上是在VIP的泡沫里。"

"海弗曼在设想，明年中国代表团来德国会是怎样的。…….他曾在南高加索做过几年司法顾问。那里会议室的桌子差点被上面的美食压垮。等高加索人到德国的时候，有Lidl（编者注：平价连锁超市）的饼干，2升的瓶装水，配着塑料包装牛奶的咖啡。"

"批判的精神"

《法兰克福汇报》的文章关注中国高校自由空间的进一步紧缩，特别是有学生举报老师的现象。

文章写道："中国的大学尽管从未是自由的宝地。但新近对的思想的控制明显加强。一名教授匿名表示：'每个较大的讲座都有打小报告的学生。他坐在北京一所大学的咖啡厅里，指着天花板说：'您看，甚至这里也有摄像头。'讨论课教室也有。他低声说，他的同事们时常提醒他，说话要谨慎。现在他只有在认识所有在场学生的讨论课上才会放开讲。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点