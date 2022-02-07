德语媒体：德国汽车与新疆人权

（德国之声中文网）默克尔时代"以商促变"对华政策的荫庇之下，德国大众的中国业务一直顺风顺水，大众汽车也成了德中经济合作的样板。不过，《每日镜报》发表长篇报道指出，随着德国红黄绿政府的上台，大众公司的处境可能也将发生变化。这篇题为《大众的中国业务受到密切关注》的报道指出：

"迄今为止小心翼翼的对华政策可能会发生变化。正如联合执政协定中指出的那样：'我们会关注中国践踏人权的问题，新疆的情况尤为如此'，德国新政府希望中国承担起更多的义务。德国绿党籍外长贝尔伯克建议对来自新疆的产品实施进口禁令。她表示，对于践踏人权的问题，绝不能视而不见。在对华政策问题上，贝尔伯克认同美国政府的做法。而美国政府则将新疆维吾尔少数民族受到的打压称为'种族屠杀'。

美国电动车企业特斯拉在新疆开办展示厅一事，曾招致广泛的批评。美国共和党参议员罗比奥发布推文称：'一些企业在帮助中共政权隐瞒新疆的种族屠杀和奴化政策。'而拜登总统的发言人也发出警告称，那些在中国业务中参与了强制劳动和人权践踏的企业将会受到相应的处罚。

联邦政府新任人权事务专员阿穆茨贝格（Luise Amtsberg)拒绝就大众新疆工厂一事发表评论。来自德国外交部的声明只是表示，外交部经济司同众多德国企业都保持着联络，其中也包括从事中国业务的德国企业。"

报道称，一些政界人士呼吁大企业必须承担起公共义务，"柔声细语"讨论人权问题的现象必须要改变。

“对于大众公司来说，政界的压力来得很不是时候。该公司的中国业务目前并不顺利。去年大众在华销售量下降了14%，汽车销售总量已降至330万台。疫情和芯片短缺给大众公司造成了极大的冲击。前不久，由于发现新冠病例，大众甚至不得不暂时关闭了一家工厂。

至于大众在乌鲁木齐工厂及其周边的情况如何，外界难以做出评判。因为当地政府并不欢迎记者和政界人士开展实地考察。曾有媒体报道，当地政府阻止或制裁对大众乌鲁木齐工厂劳动标准展开独立调查的尝试，但大众公司对此不予置评。大众公司只是表示，有关调查需符合'企业标准和当地法律'。"

《商报》也发表长篇报道，宣称德国汽车在中国市场上的黄金时代已经成为过去。不过，这篇报道对德国汽车在中国市场上的悲观预测倒是同人权无关，而是认为德国传统汽车厂家已经无法满足中国客户对新技术的要求。报道写道：

"大众公司正在采取紧急措施，试图扭转不利局面。今年夏季，拉尔夫·布兰德斯塔特（Ralf Brandstatter） 将从沃尔夫斯堡大众总部调往北京，担任大众公司中国业务负责人。这位即将赴任的大众中国总管计划将首先从软件入手改善大众品牌形象。他表示：'今后在中国开展更多的技术方案研发实属必要。'为此目的，大众在中国的IT专家人数将从目前的七百人增加一倍。同宝马和奔驰一样，大众也正在将越来越多的研发资源转移至中国。

鉴于知识产权保护仍属中国的薄弱环节，因此观察家们普遍认为，在此大背景下将研发部门转往中国并不是一个好主意。但德国汽车厂商的这一举措却令中国领导层非常开心。因为这也正是中国政府求之不得的事情：外国企业如果想在中国销售产品，就请先把企业的核心即研发部门转移至中国境内。如此一来，德国汽车工业也就为中国的专业人才市场注入了新的活力。"

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