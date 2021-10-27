德语媒体：德国新政府应为台湾仗义执言

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表客座文章称，无论是从经济利益，还是维护和平的角度出发，下一届德国政府都应大力改善对台关系。这篇题为《在台湾问题上，德国应敢于同北京叫板》的文章写道：

"作为民主政体，台湾不仅是一个价值观伙伴，而且此间科技高度发达，蕴藏着丰富的经济和科学合作机遇。以台积电为例，这家公司供应了全球高效半导体产品需求的一半以上。而与此同时，台湾两千四百万民众却在遭受着来自北京与日俱增的压力。前不久，中国党和国家领导人习近平再度重申了不惜以武力实现统一目标的决心。

一旦台湾问题引爆中美两国间的军事冲突，其后果将难以预料，这同时也是地区及全球政治经济稳定的最大风险之一。台湾问题引发的争执中，虽然德国和欧洲并不扮演任何军事角色，但德国和欧洲却可以、也必须在政治层面上吓阻北京，使其不敢动用强硬手段改变台湾现状，从而使台海和平得到保障。

台积电为全球市场提供半数以上的芯片

参与组阁谈判的三个政党都在强化对台关系问题上有过明确表态。自民党和绿党的竞选纲领中都强调了支持台湾的立场。社民党篇幅有限的竞选纲领中虽未提及台湾问题，但该党议会党团去年出台的对华政策原则性文件中则明确主张应进一步发展对台关系。"

文章作者Thorsten Benner 是柏林全球公共政策研究所(GPPi) 主任，他认为德国应同其他盟友一道，为保持台湾现状做出贡献，并明确告知北京，武力攻台将使中国付出高昂的经济代价。文章写道：

"美国和欧洲应确认自身拥有的经济和技术杠杆，比如将北京排除在芯片价值链之外的可能性。基于北京对芯片的依赖，这可能会是一个极其有效的非军事震慑手段。与此同时，德国也应努力缓解台海局势，并为两岸建立信任做出贡献。

几天前，中国驻德大使曾表示，'中国曾长期坚定支持德国重新统一的努力，'因此也希望德国理解和支持北京的对台政策。中国大使同时还声称，祖国统一是'包括2300万台湾同胞在内的全世界中国人的共同愿望'。北京完全可以信任德国的外交政策，也不应当忘记西德从未对民主德国发出武力威胁。倘若北京确信自己能获得台湾人民的支持，何不让台湾人民就统一事项举行民主表决，并承诺尊重表决结果呢。"

台湾总统蔡英文日前接受美国有线电视新闻网CNN专访时表示，中国对台湾的威胁正在"与日俱增"，并表示，一旦中国武力攻台，她相信美国会出手施援。《明镜》周刊报道称：

"过去几年来，北京和台北的关系变得越来越紧张。北京视台湾为其分裂一省，并强调必要时会不惜动用武力实现国家统一。而台湾则多次重申，台湾拥有事实上的独立地位。不过，只有很少几个国家从外交层面上承认台湾。

美国承诺会保障台湾拥有防御能力，不过这一承诺迄今为止只表现在军售方面。在台湾遇到攻击时，美国是否会出兵援助的问题上，美国有意识地不做出明确表态，以免让北京指责其违反所谓'一个中国'原则。美国采取'战略模糊'的目的，是让北京无法判断武力攻台时美国会如何应对。"

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