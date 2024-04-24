德语媒体：德国政界商界整体都过于亲中

周三的德国各大报刊继续密集关注右翼民粹政党德国选项党高官的华人助理实为中国间谍一事。《日报》认为选项党已经成为了“一带一路”的一部分。《南德意志报》则警告，过于亲北京的其实不只是极右翼的德国选项党，而是德国的整个政界和商界。

（德国之声中文网）慕尼黑出版的《南德意志报》以“德国选项党里的某些人对专制政权抱有惊人的同情 ”为题，刊发评论指出，选项党的欧洲议会大选首席候选人克拉(Maximilian Krah)其实早就收到了有关其华人助手可能为中国间谍的警告，但是他却没有采取任何行动，而是让后者继续自由查阅欧洲议会的各种内部文档。

“不管是出于反美心态，还是遭到了迷惑，抑或是单纯就是想要挑衅：德国选项党正在试图美化甚至合理化莫斯科以及北京政权。很显然，他们无视了正在陷入怎样的风险。现在的间谍罪嫌疑人Jian G.被指控搜集传递有关海外中国反对派的信息。作为今年夏天欧洲议会大选的德国选项党首席候选人，克拉至少是因为疏忽而被北京利用。”

“然而，此桩间谍案的影响力远远不止于选项党的克拉。德国联邦政府总体的对华态度难道不也是过于疏忽？几天前，肖尔茨总理刚刚携一个经济代表团访华归来，德国人在北京主要就是为了争取更好的做生意条件。然而，肖尔茨也不得不认识到，德方在核心问题上无法得到中方的让步。中国国家主席习近平既不会管束帝国主义战争强权俄罗斯，也不会改变自己的不公正贸易手段。”

“鉴于对华关系充满风险，德国政府提出‘去风险’战略是正确的。按照该战略，德国经济界本应该为今后的对华地缘政治冲突做好准备，比如寻找中国以外的原材料供应商、开发新的销售市场。在使用中国科技产品时，德国在安全问题上再怎么谨慎也不过分。”

“但实际上，去风险战略的推进极其缓慢。德国人无法摆脱中国，也无法摆脱中国给出的美好愿景。从这个角度来看，此次间谍案其实也凸显了一个更严重的问题：德国与中国的关系过于紧密。后者是一个拘押反对派、拒绝公平贸易规则、掠夺西方技术的世界强权。当然，德国人在中国设立的毫无戒备的合资企业早就自愿地把很多技术交给了中国人，北京根本就不需要再动用什么工业间谍手段。”

“在近期的几起间谍案接连曝光后，中方的反应也显示出了北京当局在面对德国时的自信满满和自以为是：中国驻柏林大使馆发表声明要求德方‘停止抹黑中国’。”

德国选项党欧洲议员、欧洲议会大选首席候选人克拉的德籍华人助理因间谍罪嫌疑被捕 图像来源: Jean-Francois Badias/AP Photo/dpa/picture alliance

柏林出版的《日报》以“通往德国选项党总部的一带一路 ”为题，刊发评论指出，该党高官克拉的华人助理被捕只不过是冰山一角，克拉本人也曾多次在德国联邦议会发言称有关新疆“再教育营”的报道不过都是些“可怕的传闻”而已。

“实际上，德国选项党总部已经成为了中国‘一带一路’的众多路标之一。该党的两位主席也和专制政权有着紧密的联系。克鲁帕拉(Tino Chrupalla)在俄乌战争期间前往俄罗斯大使馆参加庆典活动，魏德尔(Alice Weidel)不仅到访过莫斯科，还曾经供职于中国银行，在北京生活过多年。在中国官方媒体上，魏德尔被包装为政治明星。因此，德国选项党在欧盟层面上要求‘积极参与一带一路’就不足为奇了。”

“这一切都揭示出：一旦德国选项党当权，会把德国带向怎样的道路。该党会推动威权化改革，这完全符合北京和莫斯科的口味。”

专访：中国间谍在德国也很活跃 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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