德语媒体：德国政府对华立场有改变吗？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为"没有中国不行"的文章开篇写道，德国政府访问某个国家的频率，是德国与该国关系的重要衡量工具。德国总理肖尔茨上任后已经访问了法国十次，最新访问美国是第五次。而对于德国最重要的贸易伙伴中国来说，肖尔茨才访问了一次。如今，他4月中在经济代表团陪同下访问北京的消息引起不少关注。

与此同时，德国经济部长、绿党籍的哈贝克迄今还从未访华。不过，有消息称，他可能考虑6月或7月前往中国。

《法兰克福汇报》文章写道，这些访华的消息被认为是德中关系有所缓解的信号。"三党执政联盟上台时，声调还是对抗性的，他们立即讨论可能杯葛中国冬奥会。2022年秋，哈贝克、贝尔博克和其他内阁成员尽全力阻止中远集团入股汉堡港。但总理府作出不同的决定。总理府同样还弱化了各部委呈交的对华战略中批评性的辞文。"

文章指出，德国在华社群觉察到，特别是德国外交部有所变化。"在经过工作层面的一些访问后，从非常具有批评性的路线，转变为更实际的立场。"有观点认为，此前的立场过于走向一个极端。"在一段时间内，与中国的合作是否还合乎政府的意愿，这一不确定感非常大，从学术到非关键领域如交响乐团合作。"

文章写道，德国政府并不能阻止企业对中国的投资。但哈贝克修改了国家投资保障，每家企业在每个国家的最高保障金额仅为30亿欧元。此外，他还得以阻止中国投资者收购德国中型芯片生产商Elmos。

德国经济界对于政府设立的出口许可制度颇为不满。如果一家企业的出口产品可能用于军用，即潜在的两用产品，也需要政府批准。德国机械制造商抱怨说，在德国经济形势很差的情况下，因等待政府的批准，又造成对华出口产品的滞留，同时还造成一些订单的流失。通快（Trumpf）集团负责中国业务的董事迈耶（Stephan Mayer）表示，这是削弱本土经济，加强中国竞争者的力量。

文章引述德国工商大会（DIHK）外贸负责人特莱尔（Volker Treier）称，尽管需要分散风险，但政界和经济界仍首先需要继续识别机遇、并保持联络。他说，德国企业希望有一个务实的路线，能够寻找到共同点并建立可信度。

文章写道，对于哈贝克可能访华，德国在华企业反响不一。有些强烈要求哈贝克成行，有些觉得哈贝克和贝尔博克最好在下次德国大选前都不要访华。不少人观察到，在地方层面，德中双方有不少合作的机会。一位在中国有良好关系网的德国经理人说，绿党内阁成员对中国的每句表态，都让德国经济界损失不少钱。

龙年中国经济腾飞难

"伏地龙"

《世界报》写道，尽管中国正在欢庆龙年的到来，但中国的经济氛围却一点也没有"龙腾虎跃"的感觉。无论经济还是股市都陷入下旋。

文章写道："世界各地的股市上涨之际，沪市和港股不断创下新低。沪深300指数在过去三年内损失了约40%的市值，反映出经济的晦暗前景。而在房地产市场，中国人投资近八成积蓄的领域，泡沫破裂。经济濒临陷入通缩螺旋。"

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