德语媒体：德国政府“失明” 香港政府“傲慢”

德国《图片报》发表评论，认为面对中国科技企业华为公司，德国政府“眼盲心瞎”，把安全“当儿戏”。《法兰克福汇报》一名驻华记者认为在处理危机的时候，香港政府态度傲慢。他还指出，如果香港的秩序不能恢复，外资企业就有可能撤离这座城市。
（德国之声中文网）德国《图片报》发表题为"毛（泽东）的数码遗产"（Maos digitale Erben）的评论。评论认为，面对中国这样一个经济大国，包括德国在内的所有国家都绕不过去。而也正是如此，"人们不能瞎了眼，把安全当作儿戏"。评论认为，在面对华为科技的时候，德国政府做的却正好是"瞎了眼、盲了心"的事。
评论写道："北京所宣称的自由（市场经济的）企业往往是共产主义独裁、国家计划的固有组成部分。它们都听命于情报机构的指令。"
评论认为，围绕着华为公司所展开的争论应该把一些基本的问题解释清楚："我们到底该如何和这样一个强大的专政体制，一个全面监视自己国民的国家打交道？我们的政府该如何保护我们不受数据独裁者的侵害？我们需要一座巨大的防火墙吗？"
评论在结尾处写道："在我们这里太多东西都是敞开的，其中就包括安全大门！"
《法兰克福汇报》发表驻华记者Hendrik Ankenbrand撰写的长篇报道"对香港政府而言不过是个小问题"（Für Hongkongs Regierung ist es nur ein Schluckauf）。
文章中描述了"占中运动"结束了5年后的今天，"300万香港人走上街头，机场一度关闭，港铁因为纵火焚烧停运数天，而香港商务及经济发展局局长邱腾华在德国商界人士面前把这一切仅描述成'小问题'"。
作者写道："一场涉及到一座城市存亡的危机，被轻描淡写成像打个嗝一样的小问题，这刚好体现了香港政府连续20多年来所展示出来的傲慢态度。而也正是这种傲慢的态度把香港市民在过去的22周里一次次地推向进一步的抗争。"
2008年全球金融危机以来，香港经济在今年第二季度首次出现同比减少的情况。去年8月入境香港旅游的游客数量为590万，而今年同期仅为360万。香港五星级酒店文华东方酒店的房价从700欧元跌至150欧元。这一切都显示出，香港俨然已经陷入经济衰退。
文章写道，"更严重的是什么呢？很多香港人认为不久以后港府会像中国大陆那样对互联网采取审查制度。香港德国商会总裁宁马克(Wolfgang Niedermark)说：'到目前为止这座城市都是一个完美的地方。'也正因此，人们接受了它的高物价。马克说，德国企业（对这座城市）依然抱有'信任'。然后他的话锋起了转折。'如果这座城市的完美条件不能在不久后就得到恢复，那么企业就可能会考虑外流。'因为到那个时候，香港和亚洲其它普通城市就没什么两样了"。
"这场危机会怎样结束呢？"作者描写到，"周五下午，一对男女面对面地坐在太古广场一家泰国餐馆里。男子的穿着和讲话的方式看起来像中联办的官员。坐在他对面穿金带银最后还付了帐单的女商人想得到一个分析，北京究竟会做些什么来控制香港的局面。那名男子用普通话说，香港地方政府太无能，港府错过太多可以平息冲突的'黄金机会'，现在北京该动手了"。
作者继续描写到："习近平主席的动作太软。他在内地无数政敌面前展示了一个危险的弱点。一周前他在一次讲话中显示出强势：任何人企图在中国任何地区搞分裂，结果只能是'粉身碎骨'。那名坐在餐桌前的男子说，真要走到这一步，那么中国肯定就失去香港了。"
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