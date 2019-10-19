德语媒体：德国政府“失明” 香港政府“傲慢”

（德国之声中文网）德国《图片报》发表题为"毛（泽东）的数码遗产"（Maos digitale Erben）的评论。评论认为，面对中国这样一个经济大国，包括德国在内的所有国家都绕不过去。而也正是如此，"人们不能瞎了眼，把安全当作儿戏"。评论认为，在面对华为科技的时候，德国政府做的却正好是"瞎了眼、盲了心"的事。

评论写道："北京所宣称的自由（市场经济的）企业往往是共产主义独裁、国家计划的固有组成部分。它们都听命于情报机构的指令。"

评论认为，围绕着华为公司所展开的争论应该把一些基本的问题解释清楚："我们到底该如何和这样一个强大的专政体制，一个全面监视自己国民的国家打交道？我们的政府该如何保护我们不受数据独裁者的侵害？我们需要一座巨大的防火墙吗？"

华为引争议 海外屡碰壁 涉伊朗 任正非之女被扣留 华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她。法庭听证会的内容显示，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

华为引争议 海外屡碰壁 “违反制裁令” 在2017年3月，华为的竞争对手、中国国企中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。另据《华尔街日报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。司法部也就此在开展调查。

华为引争议 海外屡碰壁 华为在伊朗的业务 华为在伊朗具体经营哪些业务，并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站(见截屏图)几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。

华为引争议 海外屡碰壁 华为争议 美国针对华为的指控，并不仅限于伊朗问题。华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在许多国家都引起质疑。

华为引争议 海外屡碰壁 “对美国国家安全构成威胁” 2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

华为引争议 海外屡碰壁 华为手机也受阻 除了华为的通信基础设施产品，其智能手机也没能按计划进入美国市场。华为原计划在2018年1月的拉斯维加斯消费电子展上与美国电信服务商AT&T合作推出新手机，进军美国手机市场。而在美国国会多名议员向联邦通信委员会发出联名信，对华为通过美国主要通信服务商销售客户终端产品的计划表示忧虑后，AT&T取消了同华为的合作。

华为引争议 海外屡碰壁 5G网络 2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

华为引争议 海外屡碰壁 南洋小国成为大国竞技场 同属大洋洲的巴布亚新几内亚，其通信基础设施非常薄弱，有意进行大规模扩建升级，并且修建通往澳大利亚的海底光缆。华为2016年就已经同意为该国新建通信网络。但是路透社报道称，美国、澳大利亚等国正在发动一场强大的公关战，试图在竞标中战胜华为，抵制中国在南太平洋上的影响力扩张。

华为引争议 海外屡碰壁 英国起疑心 在美国、澳大利亚等地连续碰壁之后，华为现在非常重视深耕多年的欧洲市场。在整个欧洲市场上，包括德国电信、英国电讯在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。但是在今年7月，英国情报机关的一份报告认为，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。不过，华为的手机销售并不受此影响。

华为引争议 海外屡碰壁 华为嘴边的德国蛋糕 德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖，这将是一个投资规模高达800亿欧元的巨大市场。对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言可谓志在必得。但是，德国政府内部有声音认为，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全，呼吁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。

华为引争议 海外屡碰壁 台湾继续维持禁令 台湾当局则在酝酿延长针对中兴、华为这两家中国厂商的电信产品5年禁令，认为这会造成安全隐患。12月10日，立法院部分议员呼吁将华为禁令延伸到金融领域，禁止银行、保险公司使用华为的服务器、交换机等产品。目前，华为在台湾只销售无绳电话等消费类产品。

华为引争议 海外屡碰壁 “共享数据” 除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。 作者: 苗子, 文山



评论在结尾处写道："在我们这里太多东西都是敞开的，其中就包括安全大门！"

《法兰克福汇报》发表驻华记者Hendrik Ankenbrand撰写的长篇报道"对香港政府而言不过是个小问题"（Für Hongkongs Regierung ist es nur ein Schluckauf）。

文章中描述了"占中运动"结束了5年后的今天，"300万香港人走上街头，机场一度关闭，港铁因为纵火焚烧停运数天，而香港商务及经济发展局局长邱腾华在德国商界人士面前把这一切仅描述成'小问题'"。

作者写道："一场涉及到一座城市存亡的危机，被轻描淡写成像打个嗝一样的小问题，这刚好体现了香港政府连续20多年来所展示出来的傲慢态度。而也正是这种傲慢的态度把香港市民在过去的22周里一次次地推向进一步的抗争。"

2008年全球金融危机以来，香港经济在今年第二季度首次出现同比减少的情况。去年8月入境香港旅游的游客数量为590万，而今年同期仅为360万。香港五星级酒店文华东方酒店的房价从700欧元跌至150欧元。这一切都显示出，香港俨然已经陷入经济衰退。

文章写道，"更严重的是什么呢？很多香港人认为不久以后港府会像中国大陆那样对互联网采取审查制度。香港德国商会总裁宁马克(Wolfgang Niedermark)说：'到目前为止这座城市都是一个完美的地方。'也正因此，人们接受了它的高物价。马克说，德国企业（对这座城市）依然抱有'信任'。然后他的话锋起了转折。'如果这座城市的完美条件不能在不久后就得到恢复，那么企业就可能会考虑外流。'因为到那个时候，香港和亚洲其它普通城市就没什么两样了"。

"这场危机会怎样结束呢？"作者描写到，"周五下午，一对男女面对面地坐在太古广场一家泰国餐馆里。男子的穿着和讲话的方式看起来像中联办的官员。坐在他对面穿金带银最后还付了帐单的女商人想得到一个分析，北京究竟会做些什么来控制香港的局面。那名男子用普通话说，香港地方政府太无能，港府错过太多可以平息冲突的'黄金机会'，现在北京该动手了"。

作者继续描写到："习近平主席的动作太软。他在内地无数政敌面前展示了一个危险的弱点。一周前他在一次讲话中显示出强势：任何人企图在中国任何地区搞分裂，结果只能是'粉身碎骨'。那名坐在餐桌前的男子说，真要走到这一步，那么中国肯定就失去香港了。"

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