德语媒体:德国愿为新疆人权付出多大代价?

（德国之声中文网）慕尼黑出版的《南德意志报》以"撤出新疆的时机"为题，刊发评论指出，鉴于中国经济疲软、亟需外资，德国企业现在撤出新疆并不太会遭到北京的严厉惩罚；但是，要想在产业链中彻底剔除"新疆制造"，也绝非易事。

"德国大众试图辩解的举措，凸显了德国企业在这个问题上的两难。大众集团称，对合资企业在新疆分公司并无控制权，因为大众集团在合资企业里并不占据多数股权。该公司还强调，在新疆的分公司创造了高价值的就业岗位，因此有助于当地局势的平和。这家德国企业一方面想要安抚西方人，另一方面又不想激怒北京当权者，这犹如走钢丝。对于许多德国企业而言，中国市场依然意味着高额利润，他们仍然在那里投入创纪录的资金。而且，中共当局2020年也通过抵制那些不再用新疆棉的西方纺织企业来明确告诉外资企业：要想良心纯洁，就得付出高昂代价。"

"然而，形势已然发生了变化。如今的中国当局预计不会做出强烈反应。在灾难般的防疫政策终结后，中国经济至今疲软，北京再次需要外国投资，同时还需要为本国崛起的汽车等产业寻找新的出口市场。与此同时，特朗普也有可能再次当选美国总统，这意味着中美关系进一步恶化的风险。北京因此希望再次拉拢欧洲人，在这种局面下大张旗鼓地反制德国企业显然会得不偿失。"

"不过，没有人可以认为关闭新疆工厂或者撤出股份就能解决问题。英国《金融时报》就报道指出，现在有成千上万辆保时捷、奥迪轿车滞留在美国港口，因为某个次级供应商提供的某个小部件在新疆制造。美国此前已经喊停了包含新疆制造的产品进口，认为这可能触犯反强迫劳动法案。这一消息表明：鉴于德国企业的产业链与中国经济高度嵌合，因此想要确保德国产品中不含任何强迫劳动成分几乎是不可能的。不论是汽车厂商，还是纺织企业，抑或是能源公司，新疆无处不在。"

德国大众与合资伙伴上汽集团已经在新疆经营多年

马格德堡出版的《人民之声报》以"大众在中国扮演的角色"为题，刊发短评指出，德国政界现在呼吁大众撤出存在严重人权问题的新疆，但是现实世界却不会如此简单。

"对于德国大众而言，中国就是最最重要的市场。要是没有中国，这家本就遭受重创的企业早已完蛋。德国大众也知道北京会对人权问题施压做出怎样的回击：当初耐克、H&M等企业停止采购新疆棉花后，中国官媒公开呼吁抵制这些企业，导致后者的股价跳水，企业高官们最终还是做出了妥协。"

"如今的德国同样容易遭到讹诈。本届德国政府正在对沙特、卡塔尔等独裁政权礼遇有加，还向他们供应军火，从而希望他们能向德国提供不那么昂贵的能源。德国必须做出抉择：要么大幅度牺牲经济福祉来捍卫人权，要么无视各种不过是嘴炮的要求而继续依赖那些肆无忌惮的专制政权。"

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