德语媒体：德国总统“亲切与疑虑并存的中国之行”

(德国之声中文网）有关中国政府将上百万穆斯林关进所谓"再教育营"的消息被西方媒体披露后，新疆的人权状况受到越来越多的关注。有鉴于此，德国政府人权专员科夫勒要求访问新疆的要求遭中国政府拒绝，并不出乎意外。但是，今年的德中人权对话本周四在拉萨举行则多少令人感到意外。《南德意志报》以《当北京邀请去西藏》为题介绍了这一最新进展。文章写道：

"本周四和周五，科夫勒将在西藏首府拉萨同中国外交部、公安部、监狱管理部门以及西藏新疆局势的发言人举行会谈。科夫勒离开柏林前表示，她其实更希望去实地了解一下新疆的局势，今后她也会继续努力促成新疆之行。

去年，在没有陈述原因的情况下，中国方面取消了16年来定期举行的德中人权对话。对于今年是否会举行例行会谈，中国也曾在相当长的时期内不置可否。直到11月，联合国人权理事会一次对中国至关重要的会议结束之后，中德人权对话的日期才得以确定。过去几个月来，中国在新疆的作为遭到越来越大的国际压力。华盛顿和布鲁塞尔都在商讨对中国实施制裁的可能性。作为回应，中国也多次调整官方口径。中方先是矢口否认再教育营的存在，后来则改口称这是一种面向受极端思想影响者的职业培训中心。中国方面还建议国际社会效仿这种以'防范为主'的反恐措施，并指出西方世界无法抵御恐怖主义。前不久，党报更进一步称，这些营地的建立完全是为了'捍卫人权'。国际压力似乎已经产生了一些效果，尽管相关的迹象还相当微弱。比如，前不久新疆自治区主席在一次采访中表示，很多被关押者--这位主席将他们称为学员，有望在年底前获释。不过，与此同时，也有迹象显示，新疆模式也有可能在中国其它省份实施。据党媒报道，回族穆斯林聚居区宁夏已经同新疆签署反恐合作协议，以便'学习新疆重新建立社会稳定的经验。'"

文章写道，面对西方对人权状况的批评，中国默不作声的时代显然已经过去了。中国现在采取了主动出击的方法，人权对话选址拉萨就说明了这一点，但藏人的文化及宗教权利继续受到广泛的限制。文章写道：

"一项新的条例规定，佛教僧尼必须要接受'政治可靠度'审查。二月份以来，保护西藏语言的努力也遭到禁止。今年五月，扎西文色因'煽动分裂'被判处五年监禁，此前他接受《纽约时报》采访时表达了对藏语教育欠缺的抗议。德中人权对话结束后，科夫勒将同也在周三开始访华行程的德国总统施泰因迈尔会合。施泰因迈尔将在中国逗留六天，访问日程之长非同寻常。"

这是施泰因迈尔就任联邦总统以来，首次出访中国。而长达六天的行程，确实打破了施泰因迈尔出访一国的时长记录。德国总统府表示，总统访华日程的安排反映了"德中关系的多样性和复杂性"。《法兰克福汇报》认为，总统府措辞含糊的声明也间接说明了施泰因迈尔此行是多么棘手。这篇题为《亲切与疑虑并存的中国之行》写道：

"施泰因迈尔此行的重点除了国际议题之外，还将包括自由贸易、气候保护以及数码化发展。总统府的声明中称，总统关注的重点并不在于中国过去几年在上述领域取得的进步以及合作的可能性，而更侧重这一变化给民众和社会带来的影响。为此目的，施泰因迈尔将同中国企业和公民社会的代表举行会谈。

联邦总统为期六天的访华行程第一站是广州，接下来他会前往西部城市成都，最后一站是北京。他将在北京会晤中国国家主席习近平。两位领导人此前就已相互熟识。2017年，施泰因迈尔就任联邦总统不久之后，就在柏林接待过来访的习近平。习近平就是在那时向施泰因迈尔发出了访问中国的邀请。施泰因迈尔对中国和他将出访的城市并不陌生，早在总理府部长任内，他就曾访问过中国。而第一次访华则是十五年前的事情。从那时到先现在，中国发生了许多变化。过去几年里，中国大规模加强了对因特网和公共舆论空间的监控。中国计划在2020年前，建立起全国性的社会信用体制。这一信用体系将不仅评估每个人的金融信贷能力，评估的依据还将包括此人的政治观点，以及他在社交媒体、公共场合和工作岗位上的言论。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点