德语媒体：德国总理的“反华之行”

（德国之声中文网）去年刚就任德国总理的奥拉夫·肖尔茨首次亚洲之行选择日本为第一站。“明镜在线”周五以“反华之行”（Der Anti-China-Trip）为题指出，肖尔茨此次出访是对北京领导层发出的信号。

本周四，德国总理肖尔茨在东京日本首相岸田文雄会面。文章描述肖尔茨和岸田还以“亲爱的奥拉夫”和“亲爱的文雄”互称，会晤时气氛良好。

“这次出访也是一次突破，一次外交政策调整，终结了柏林一贯在亚洲先与北京对话，接着再与其他各国对话的传统。默克尔遵循了这一原则，在执政期间几乎年年出访中国，通常只是顺道访问日本，或是根本不赴日。肖尔茨想要采取不同做法。他表示，德国必须更多地参与‘印太地区’。”

作者指出，“俄罗斯的情况显示出，过分依赖一个专制国家会造成多大的破坏”。有鉴于此，肖尔茨显然也想避免同样的情况发生在中国。

“他的东京之行也是对中国领导人的一个信号：你好北京，亚洲不只是由你组成的。他很高兴在如此艰难的时期，同那些志同道合的国家站在一起，除了日本，他在经济会谈中还点名澳大利亚、新西兰、韩国和印度。至于中国？没有被他提及。”

对于这样的转变，“明镜在线”引述了柏林全球公共政策研究所所长贝纳（Thorsten Benner）称：“我们需要使我们的伙伴多样化，减少在亚洲地区对中国的依赖。”贝纳认为，肖尔茨的行程是“绝对正确的”，“我们不该陷入只考虑战争进展的陷阱。我们必须塑造未来。”

德国总理肖尔茨和日相岸田文雄4月28日在东京会晤

《世界报》也关注了肖尔茨的访日行程。该报在“‘明确的政治信号’—肖尔茨此行冷落中国”（"Klares politisches Signal"--Mit dieser Reise zeigt Scholz China die kalte Schulter)一文中指出，周四晚间肖尔茨与岸田文雄的会晤有许多迹象表明，德国和日本的关系正提升到一个新水平。俄罗斯对乌克兰发动侵略战争使德国不得不承认，紧密的经济联系无法防止政治冲突。“这不仅适用于欧洲，也适用于亚洲。中国在地区的权力主张加剧了紧张局势。特别是中国否认台湾的独立并做出军事威胁，它被视为未来可能的冲突点。”

“在此背景下，德日政府领导人在新闻发布会上反对俄罗斯侵略战争，同时反对在亚洲单方面试图以武力改变领土边界的行为。岸田文雄表示，日本和德国必须发出一个明确信号，这种行为将付出代价。换句话说：若中国攻击台湾，必须像对待俄罗斯般，考虑对其实施制裁。”

作者认为，在过去很长一段时间里，德国看上去不太可能做出这样的路线转变。默克尔总理12次访华，只有5次前往日本。但最近德中关系有所降温，其中一个因素是维吾尔族人权遭到侵犯。文章指出，肖尔茨和岸田文雄还讨论了香港议题，以及中国在南中国海的扩张行为。“最迟在中国在乌克兰战争中站在俄罗斯一边后，德国不得不重新思考—并且据肖尔茨所称，德国在日本找到了一个‘遥远但如此亲密的朋友’和‘价值伙伴’。”

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