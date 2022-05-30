德语媒体：德国必须重新审视对华关系

（德国之声中文网）《明镜》周刊发表评论称，新疆再教育营中数十万穆斯林的残酷遭遇，德国人绝不应无动于衷。因为这一事件抛出了一个令人不寒而栗的问题，基于对北京政权的高度依赖，德国政府是不是已经失去了制止这一恶行的能力？一旦中国对台动武或同美国发生摩擦，德国届时又会如何应对？这篇题为《德国应展示力量》的评论写道：

"《明镜》同国际媒体一道，本周共同发布了新疆警方文件后，德国在对华立场上的弱势地位就被进一步地暴露了出来。大多数西方国家已经对中国政府产生了某种程度的依赖，而这个政府对所谓反对派的暴虐程度，已经被加拿大、法国、荷兰议会已经美国政府定性为种族灭绝。多年来，人权组织一直在对中国的状况提出谴责，现在政治家和企业高管们也无法继续视而不见了：隐藏在中国国家资本主义的背后的权力架构，不仅能以创纪录的高速度完成高铁和机场等大型项目，他们同样也能够高速打造监控系统和关押设施，能够扩充海军装备以便对邻国耀武扬威。在这一大背景下， 保持一如既往的对华关系，显然已经失去了可能性。无论是从道义层面，还是经济层面的考量，这样做都是不应当的。

俄罗斯入侵乌克兰后，原油和天然气价格的急剧飙升再一次证明，'视而不见'的政策只能导致高度依赖，而一旦事态激化，则需要付出更为高昂的经济代价去弥补依赖造成的损失。要知道，对中国的依赖程度现在就已远远超出了对俄罗斯的依赖程度。

时间已经非常紧迫了。现在中国还需要欧洲和美国的市场。如果中国继续以超过工业国家的速度发展下去，届时北京将变得足够强大，欧洲人就只剩下祈求帮助的份了。"

评论指出，作为经济发展的动力，全球化趋缓已经不容逆转。但只有在国际法和人权标准的框架之内，全球化趋势才能顺利推进。

"工业界也同样应承担起相应的义务。大众公司几乎已经变成了一家总部设在德国的中国企业，该企业在中国的员工总数多达九万，其中一家汽车生产厂就设在乌鲁木齐，同关押维吾尔人的再教育营相距不远。大众总裁迪斯等德国企业高管们已经无法用含糊其辞的人权论调继续搪塞了。他们必须要显示出勇气和力量，不再容忍反人类罪行。必要情况下，更应当叫停在新疆的生产活动，因为这里有很多人被关进了再教育营。"

有些企业已经在证实，离开中国并无不可。苹果的竞争者三星已经在2019年叫停了在中国境内的手机生产，并将生产基地移往越南和印度境内。这足以说明，企业和消费者都有另外的选项。

总而言之，在这种背景下，继续一如既往地同中国做生意，已经成为不可能的事情。"

德国经济必须减少对中国市场的依赖，这也是《每日镜报》评论的主旨：

"德国必须从总体上减少对中国的依赖。德国企业不得参与强制劳工行为或从中获利。德国政界也必须利用一切机会，开诚布公地同中国政府讨论人权问题。借用财政部长林德内的话说就是，谨小慎微的言辞对任何一方都毫无帮助。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。