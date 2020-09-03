德语媒体：德国必须捍卫自由世界秩序

(德国之声中文网)《每日镜报》注意到，德国联邦政府对俄罗斯和中国改变了以往保持沉默的态度。默克尔对俄罗斯反对派政治家被投毒事件表明了立场：俄罗斯必须澄清这一事件。同时，德国外交部长马斯也不同寻常地对到访的中国外交王毅表示出强硬，称"我们不再接受您的恫吓"，德国将在欧盟范围外捍卫其价值观及其利益。

这篇以"德国必须捍卫自由世界秩序"的文章写道，"德国内阁通过了印太战略"，其宗旨是，在亚洲捍卫自由世界的准则，抵御追求独霸的威权统治国家。

"这是新的声音。公众社会还没有为此做好准备。人们要问：联邦政府将怎样落实这一雄心勃勃郑重宣布的政策？从口头公布这一新的德国以及欧洲新的外交方针，到落实在行动上，之间的道路还很漫长。"

文章认为，无论如何，"出现的转变是，外交上不再轻声细语，而是响亮为德国和欧盟在全球的利益发声。人们必须学会切实地代表其利益。尤其是德国，过去面对普京的俄罗斯和习近平的中国时，往往小心轻声，成为欧盟制定一致外交政策道路上的绊脚石。也许因为它自身的经济利益：俄罗斯问题上关系到北溪二的命运，中国问题上则是面对德国如今最大的贸易伙伴。

文章说，当前的世界变得越发对抗：俄罗斯吞并克里米亚半岛，向国内外反对派投毒。中国出了一个民族主义的国家主席。美国选出了特朗普为总统。"北京用军事手段威胁邻国，压迫维吾尔人和藏人，撕毁香港自治的协定。中国利用西方市场，同时却对西方企业进入中国设置障碍。它在国际水域和海域提出领土要求。越来越多的专家说，中国虽然是伙伴，但尤其是一个'制度性对手'"。

虽然如此，"德国出于自身的利益，不能走上特朗普希望的同中国'脱钩'的道路。但同样出于自身利益，德国必须在印度洋、太平洋地区捍卫自由的世界秩序、自由的商道以及公平的经济规则。通过在政治上、经济上以及军事上存在的方式来贯彻。这一点上，法国和英国以定期派舰进行友好巡航的方式已树立了榜样。"

印度禁止微信应用

中印边境冲突带来严重经济后果

《新苏黎世报》关注了冲突又起的中印关系。文章写道，虽然两国都在做出用谈判解决争端的姿态，但同时人们看到，印度禁止中国应用程序的力度再次加大。文章称，今年5月以来中印边境发生数十年来最血腥的争斗，20多名印度士兵丧生。之后两国举行了多轮、多个级别的军事代表谈判。但与此同时，两国都在加紧向冲突地区运送兵力。

"周五两国的国防部长举行会晤，下周轮到外长会谈。会谈在上海合作组织的框架下举行，地点在莫斯科，中国和印度都将与会。双方都在释放信号，寻求外交途径解决争端，不希望冲突升级。不过印度外长苏杰生（S Jaishankar）说，'真实的情况是，边境发生的事情影响双边关系。两者无法脱离。'"

文章写道，"虽然双方释放了谈判的信号，但新德里还在施加经济压力，本周，印度政府又禁止了一批来自中国的应用程序，之前，已禁止了包括Tiktok在内的59款，现在再加上包括阿里巴巴手机支付、微信等118个应用程序。印度IT部声称，所有这些程序都将用户数据送交到中国，因为伤害了印度的利益。印度政府已在今年6月决定排除中国科技公司参与该国的5G网建设。"

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