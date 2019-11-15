德语媒体：德国应重新审视对华政策

（德国之声中文网）香港局势已经陷入非常危险的境地。《商报》评论认为，一旦北京认为其权威地位受到严重挑战，将会不顾国际影响出面干预。评论写道：

"事态发展至此，德国并非没有责任。在相当长的时间内，德国采取了视而不见的对华外交策略。德方对此提出的理由是，不应当干涉中国内政，而就人权状况提出公开批评也是弊大于利。中国的恐吓在德国见效了，更有甚者，德国被中国收买了。

有鉴于此，中国是否会认真考虑德方的批评，非常值得怀疑。但尽管如此，德国联邦政府也应向北京阐明，如果血腥镇压香港抗议活动，将会对德中关系造成长久损害。与此同时，香港的抗议运动也应当明白一点，只有你们收敛暴力，我们才能对你们予以声援。前不久，已经发生了抗议者对普通市民施暴的事件。无论如何，德国不能继续袖手旁观了。"

柏林《每日镜报》也发表社评指出，香港局势以及新疆维吾尔的遭遇再度显示，北京并不会走向开明。评论认为，德国政府必须审视自己的对华政策。评论写道：

"德国必须修正其对华政策，揭露维吾尔族穆斯林境况的内部文件和香港民主运动经历的粗暴对待为此提供了足够的理由。而且上述理由并不是孤立，修正对华政策还有很多理由。因此，联邦政府必须重新审视中国。

这些理由还包括出口业务、工业政策、数据保护、法治国家对话、民主、军事、气候保护。德国对中国的巨大依赖性也同样是一个问题，一方面，中国是德国产品的巨大市场，另一方面，中国又是欧盟基本设施建设的重要投资者。两者都足以使德国陷入被动境地。"

评论认为，德国各政党之间以及各政党内部，在如何看待中国的问题上，都存在着严重的意见分歧。因此，德国政界有必要就制定中国战略展开公开的讨论。评论称：

"中国有些地区还有待发展，德中交往中必须对此予以充分考虑。但在有些领域，中国已经发展成为强有力的竞争对手，中国已经赶上或超过了德国。而中国也尝试着将自己的条件强加于对方，比如在5G技术方面，比如在电动汽车和电池技术方面。大众汽车在这一领域对中国的依赖程度已经足以令人担忧。

德国工业联合会（BDI）称中国为'制度性竞争者', 并希望像马克龙一样做好准备，必要时为保卫德国和欧洲利益而进行抗争。

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