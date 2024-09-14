德语媒体：德国应该威慑的不是中国而是俄罗斯

对于德国军舰穿越台海，《法兰克福汇报》评论认为，此行动原则上无需质疑，但是柏林不应该忘记德国经济仍然依赖于中国，且德国国防政策的重点在欧洲而不是远东。

（德国之声中文网）20年来，首次有德国军舰穿越台湾海峡，引起北京方面的抗议。德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）回应称，台湾海峡是国际水域，德国军舰从那里通过是正常的航行自由。

《法兰克福汇报》记者Nikolas Busse发表评论认为，“一向喜欢表现得很潇洒的国防部长现在为两艘德国军舰穿越台海提供的理由，说这是最短的路线，且是考虑天气情况下最安全的选择——这听起来很德国，很简短也很谨慎，并不具有多少火药味。”

尽管如此，中国方面仍然将巴登-符腾堡号护卫舰和法兰克福号补给舰穿越台湾海峡视为德方的不友好行动，不过这应该也是德国的意图所在。“德国和其他西方国家站到了一起，向中国表明航行自由的重要性，而这不仅限于台湾海峡，还适用于南中国海以及其它繁忙的通商航道。”

德军舰22年来首次穿越台湾海峡 意义何在？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

作者认为，这一原则是毋庸置疑的。“但是有两点柏林方面不应该忘记：首先，如果要更好地贯彻对华政策和亚洲政策，德国需要加强对外贸易的多元化。然而现在德国对中国的依赖性仍然很高，政界也没有采取多少应对措施。其次，德国联邦国防军不必去威慑中国（也根本做不到），而应该去威慑俄罗斯。德国国防政策的重点在欧洲，而不是远东。”

欧盟要想走出危机，总共分九步

大众汽车集团宣布要在德国节约开支、甚至可能大幅裁员和关闭工厂的消息仍然是德语媒体关注的热点。曾任德国巴登-符腾堡州州长、欧盟委员会能源与数字经济专员的Günther H. Oettinger在《每日镜报》（Der Tagesspiegel）发表客座评论指出，大众的例子表明，欧洲在经济上已经不再具有竞争力。

那么欧洲应该做什么，才能够重新推动经济增长的车轮前进呢？他列举了以下九个步骤：

第一，不应该将经济增长单纯视作经济部门的任务，欧盟委员会的所有成员、各成员国的每一位部长都应该将自己视为经济增长的推动者。

第二，要加强欧洲的科研空间建设，让欧洲高等院校和科研机构的精英人才和欧洲经济界共同合作。对于重要的科研项目，尤其在数字领域，需要政界共同出资扶植。

第三，欧盟需要建立统一的能源政策。欧洲的能源价格对于消费者和工业界来说太高，如果不能够降低能源价格，那么欧洲恐怕无法阻挡去工业化的趋势。

第四，气候保护固然重要，但是承诺“绿色交易”一定会带来增长与就业是自欺欺人。必须在现代工业政策和务实气候保护之间寻求平衡。

第五，欧洲不应该继续抗拒和世界上重要的发展市场签订贸易协定，比如拉美国家。否则这些贸易伙伴有可能会从欧洲转向中国，甚至是俄罗斯。

第六，汽车制造对于德国和其它欧洲国家来说是支柱产业，但是近年来却日益被中国赶超。政界不应该采取干预，直接给出2035年结束燃油汽车时代的命令。欧盟应该在2025年之前就撤销它，这样才能给研发人员和投资者吃下一剂定心丸。

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第七，要想提高生产效率，就应该对那些“一周四天工作制”、居家办公以及65岁之前退休的想法说不，否则欧洲作为生产基地的吸引力只会继续下降。

第八，减少官僚主义，欧盟应减少对于企业的各种要求、禁令和报告义务，否则欧洲经济将会因此而窒息。

第九，欧洲应该加强对国防工业的投资，以抵御来自普京发动的混合型战争的威胁。这也能够创造就业机会，促进欧洲的防务独立。

最后，作者总结道，欧洲能否走出危机，取决于决策者的政治意愿。现在就采取行动，也许还为时未晚。“具有前瞻性的经济政策必须成为现在的当务之急！”



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