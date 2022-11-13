德语媒体:德国应继续骑墙还是坚定站队美国?

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"不要重蹈对俄政策的覆辙"为题，刊发评论指出，德国人总是对德中关系抱有不切实际的期待，而当今真正关键的问题则是，作为欧盟最主要国家的德国应该持有怎样的战略定位。

"时代已经发生了改变，我们可以从这一点上看出：肖尔茨是首位去北京探讨地缘政治问题的德国总理。在国际舞台上，习近平也许是唯一一位能够对普京施加些许影响力的领导人。肖尔茨确信地说，他和习近平都一致认为，威胁动用核武是不负责任且危险的行为。尽管如此，我们依然不应该高估中国在这个问题上对俄罗斯的影响力。普京已经一再证明，他愿意为侵略战争付出极高代价。至于他是否回动用核武器，则很有可能取决于他的统治权力受到多大威胁。哪怕是习近平，也无法为普京提供权力保障。"

"而在台湾、新疆、气候变化、贸易等所有其他议题上，星期五在北京的会谈并没有取得多大成果。德国公众总是对此有着不切实际的期待。我们固然可以公开谈及维吾尔人的境遇，肖尔茨总理也确实这么做了，但是我们不应该以此作为衡量德中关系的准绳，因为还有许多其他重要议题，比如乌克兰问题。即便在气候保护问题上，作为全球最大温室气体排放国的中国也不会在短期内如德国环保人士所希望的那样快速行动。这也是我们应该更多谈论如何适应气候变暖的原因。"

"德中关系最艰难的议题则是贸易，这不仅仅是因为在市场准入等问题上依然存在着严重不对等，也因为社会各界总是对此危言耸听。让具有出口导向型经济的德国在全球化时代停止和中国的经济往来，也就是对华脱钩，这是不切实际的幻想。即便美国也不会这么做。德国的问题始终在于：将工业界的利润与国家利益等同起来。德国政界不应该像个商人一样对待国际政治，比如在处理港口等关键基础设施时。安全与自主必须得到首要关注，这一点德国总理还需要补课。"

"德中既是伙伴也是对手，这就是全球化的矛盾之处。关键问题在于，作为欧盟主要国家的德国持有怎样的战略定位：到底是站在西方阵营内，还是如北京所希望的那样站在美国和中国之间？在俄罗斯问题上，柏林曾做出了错误决策，这个错误我们不应该再犯。"

德国总理肖尔茨任内首度访华

德国《经济周刊》以"不要害怕中国"为题，刊发评论指出，值得我们害怕的并非中国本身，而是对中国的经济依赖性。

"在北京的会谈也混杂了一些窃窃私语：更多中国生意是否导致危险的依赖性？作为新兴世界强国的专制中国是否会在不久后肆意地遥控我们的宏观经济？"

"德国经济与中国越是嵌合紧密，届时面临的损失就会越大。假如中国有朝一日武力攻占台湾，德国企业即便按照如今的中国业务规模，也会面临数以亿计的损失：西方对华制裁会彻底摧毁中国业务，甚至可能让我们根本无法再和中国做生意。所以中国生意正面临戛然而止的威胁，具体的进程，我们从俄罗斯身上就能得到参照。"

"我们所亟需的是摆脱这种可能遭受讹诈的境地，这一切必须依靠对等的经济合作。但是，将这一任务交给德国企业界去完成，未免太天真。此事攸关8400万民众的福祉，德国政界必须从最顶层和中国展开谈判，就行为方式展开对谈：公平竞争、保护知识产权、确保投资环境对等。中国必须对此表示理解，因为他们也是想做生意的。"

"和肖尔茨一同访问中国的企业老总们，其实也有机会减小自己遭到讹诈的可能。过高的中国业务额会导致危险的依赖性。英飞凌营业额的38%来自中国业务，大众汽车为37%，奔驰、宝马也都超过30%。化工企业科思创以及瓦克则超过20%。某些企业的业务集中风险大得惊人，从长远战略计议，这必须有所缩减。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

德国总理们与中国的“亲密接触” 在抗议声中抵达北京 2022年11月4日，德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）出访北京，成为自新冠疫情爆发及俄罗斯入侵乌克兰以来，首位访华的欧盟领导人。这也是习近平打破先例获得中共总书记第3任期，并透过“习家军”巩固自身权力之后，有欧盟国家领导人首次出访北京。肖尔茨此次携带12名德国企业代表访华，行程只有一天。肖尔茨的访华行程饱受批评，因为德国和欧盟各国普遍认为肖尔茨将短期商业利益置于对华战略及欧盟团结之上。习近平在会见肖尔茨时说：“只要秉持相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢原则，两国关系的大方向就不会偏，步子也会走得很稳。”

德国总理们与中国的“亲密接触” 卸任后才访华的勃兰特 德国社民党籍总理勃兰特（Willy Brandt）在任期间，联邦德国与中国建立起外交关系。不过他并未在担任联邦总理的时候访问中国。等到勃兰特踏上中国的土地时已经是1984年。受中共邀请，1984年5月28日，勃兰特以联邦德国社会民主党主席身份率团访问北京。虽然他是在野党领导人，但时任中共中央总书记的胡耀邦超出常规礼节，在钓鱼台国宾馆迎候勃兰特。勃兰特访华期间还有一些小的花絮。他听说“不到长城非好汉”，虽然已过古稀之年，但仍顶着33度的高温登上了长城。而美国总统里根访华时攀爬长城的距离还不到勃兰特的三分之一。勃兰特结束完对中国的访问准备取道香港回国，但是却在香港上空遭遇暴雨，飞机被迫返回广州机场。他开玩笑地说：“现在已经是我第二次访问中国了。”

德国总理们与中国的“亲密接触” 唯一一位与毛泽东见过面的德国总理 1975年10月，接替勃兰特出任总理一年多的施密特（Helmut Schmidt）首次访华，成为德中两国建交后首位访问中国的德国总理，也是唯一一位与毛泽东主席见过面的德国总理。施密特对毛泽东的评价是：“他是一个让人难忘的人。他冲劲十足、魅力四射，才华横溢，但是冷酷而固执。他没有接受过正规的教育，但是拥有敏锐的直觉。毛泽东是聪明人，但理智并非他的强项。他发动的那些大规模运动并非清醒理智的产物。”施密特很早就判断中国具备成为一个全球政治和经济大国的巨大潜力。对施密特而言，中国的崛起是他在其政治生涯里呼吁建成团结且强大欧洲的原因。他认为，只有这样，欧洲人才能“在面对中国时以及和中国一道在世界上实现自身的利益”。

德国总理们与中国的“亲密接触” “统一总理”的中国行 德国前总理科尔（Helmut Kohl）被认为是二十世纪后期最具影响力的欧洲领导人之一。他执政期间实现了德国的统一，力推欧洲货币一体化进程。新华社在2017年科尔去世时发表的悼念文章中将科尔称作“中国人民的老朋友”，“他对华友好，一直致力于推动中德、中欧对话和合作，为中德关系发展作出了积极贡献”。1984年10月，科尔首次以总理身份访问中国。德国《时代周报》当时在报道中写道：“科尔带着尊敬的态度迎向中国最有权势的人物——邓小平。科尔不自觉地把身体埋在沙发里，似乎想让宾主之间的身高差能有所平衡。”（注：邓小平身高1.6米左右，科尔身高1.93米）科尔在任期间曾4度访问中国。

德国总理们与中国的“亲密接触” 不在访问中公开谈人权的总理 德国前总理施罗德（Gerhard Schröder）对中国的首次访问是在1999年5月12日。这原本应该是一次正式访问，为期一周，而且访问中应该包含广泛的经济会谈。但是由于5月7日中国驻南斯拉夫大使馆遭到北约轰炸，造成三名中国记者死亡，施罗德的访华行程也被迫压缩至只有一天，而且降格为工作访问。当时在总理府办公室担任外交和安全政策顾问史坦纳（Michael Steiner）说，原本应随同施罗德访华的33名成员组成的商业代表团以及12项合约的签署计划全部都被取消。不过在这次工作访问结束之后半年不到的时间，11月初，施罗德再次访问中国，这一次还带上了庞大的经济代表团。施罗德在任的7年间总共6次对华访问。他主张取消对华武器禁运，6次访问中从未公开涉及人权问题，因此他执行的对华政策也被德国舆论批评为“缺少道德”。

德国总理们与中国的“亲密接触” 在任16年的默克尔12次访问中国 2005年开始出任德国联邦总理的默克尔（Angela Merkel）在上任后的第二年开启了她作为总理的首次中国行。第一次出访中国，默克尔选择了北京和上海两站。当时中国媒体在报道对默克尔的访华印象时称，“展现在中国民众面前的默克尔是一副谦逊简朴的形象，镜头前的笑容甚至有些羞怯”，但她的“高效和务实给人留下深刻印象”。次年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年10月，默克尔再度前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。当时跟随她访华的还包括德国工业联合会、大众汽车集团、西门子股份公司、蒂森克虏伯公司和戴姆勒公司的高层代表。当时媒体评价称，默克尔的这一次访问“为德国企业界打开了通往中国的大门”。

德国总理们与中国的“亲密接触” 足迹遍布中国大江南北的默克尔 2019年9月，默克尔最后一次作为德国总理访问中国。当时正值香港抗议活动延续数月，默克尔这次访问中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。在12次的访华行程中，几乎每一次默克尔都提出前往北京之外的省市参观考察。她的足迹遍布中国大江南北，除了北京上海之外，她还访问过南京、西安、广州、天津、成都、合肥、杭州、沈阳、深圳、武汉。图为2019年默克尔考察“中德友好医院”武汉同济医院。2021年10月13日，默克尔即将卸任之际，中国国家主席习近平在视频会晤中对默克尔表示：“你是中国人民的老朋友，你也即将卸任德国总理，中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开。”



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